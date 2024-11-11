В рейтинге российских регионов по соотношению ипотечного платежа к зарплате двух работающих людей Прикамье занимает 19-ю строчку. При этом средний размер выплат по региону составляет 59,2 тысячи рублей, указанно в исследовании на сайте РИА Новости.
«Средний размер ипотечного платежа в Пермском крае — 59,2 тысячи рублей при среднем размере кредита в 2,8 млн рублей. Соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих жителей региона — 49,5%», — подсчитали аналитики.
Самое благоприятное соотношение зафиксировано в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Рейтинг регионов РФ замыкают Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия.
К ноябрю выяснилось, что пермяки стали реже покупать жилье в новостройках в ипотеку. Число проданных квартир сократилось до 75% от общего числа сделок. В октябре ставка по ипотеке в пермских банках достигла 27%. Сумма процентов в четыре раза превысила общую стоимость жилья.
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