11 ноября 2024

Аналитики подсчитали, насколько комфортно пермякам платить за ипотеку

РИАН: средний размер ипотечного платежа в Прикамье составляет 59,2 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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При расчетах были использованы данные ЦБ, Росстата и платформы ДОМ.РФ
При расчетах были использованы данные ЦБ, Росстата и платформы ДОМ.РФ Фото:

В рейтинге российских регионов по соотношению ипотечного платежа к зарплате двух работающих людей Прикамье занимает 19-ю строчку. При этом средний размер выплат по региону составляет 59,2 тысячи рублей, указанно в исследовании на сайте РИА Новости.

«Средний размер ипотечного платежа в Пермском крае — 59,2 тысячи рублей при среднем размере кредита в 2,8 млн рублей. Соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих жителей региона — 49,5%», — подсчитали аналитики.

Самое благоприятное соотношение зафиксировано в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Рейтинг регионов РФ замыкают Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия.

К ноябрю выяснилось, что пермяки стали реже покупать жилье в новостройках в ипотеку. Число проданных квартир сократилось до 75% от общего числа сделок. В октябре ставка по ипотеке в пермских банках достигла 27%. Сумма процентов в четыре раза превысила общую стоимость жилья.

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В рейтинге российских регионов по соотношению ипотечного платежа к зарплате двух работающих людей Прикамье занимает 19-ю строчку. При этом средний размер выплат по региону составляет 59,2 тысячи рублей, указанно в исследовании на сайте РИА Новости. «Средний размер ипотечного платежа в Пермском крае — 59,2 тысячи рублей при среднем размере кредита в 2,8 млн рублей. Соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих жителей региона — 49,5%», — подсчитали аналитики. Самое благоприятное соотношение зафиксировано в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Рейтинг регионов РФ замыкают Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия. К ноябрю выяснилось, что пермяки стали реже покупать жилье в новостройках в ипотеку. Число проданных квартир сократилось до 75% от общего числа сделок. В октябре ставка по ипотеке в пермских банках достигла 27%. Сумма процентов в четыре раза превысила общую стоимость жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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