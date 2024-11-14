«Авто.ру»: китайский автопремиум пододвинул европейские марки в РФ

Китайские автопроизводители активно захватывают рынок премиальных автомобилей в России, вытесняя европейские марки. В 2024 году доля китайских моделей в сегменте новых машин стоимостью свыше пяти миллионов рублей достигла 40,2%, что значительно больше, чем в прошлом году. Такими данными с URA.RU поделился сайт по продаже автомобилей «Авто.ру».
«В текущем году в сегменте новых автомобилей дороже пяти миллионов рублей 40,2% предложений приходится на модели китайских брендов, в то время как год назад они занимали менее 10% от всех объявлений», — рассказали в «Авто.ру». Там добавили, что в топ популярности вошли такие автомобили, как электрический Zeekr 001, кросс-купе EXEED RX и внедорожник LiXiang L9.
Интерес к японским и немецким маркам сохраняется, но их доли составляют 11% и 37% соответственно. В целом, кроссоверы лидируют на рынке с более чем 75% предложений, а седаны составляют 10%.
Также за год возрос интерес к машинам с бензиновыми двигателями, тогда как гибридные и дизельные модели стали менее популярными. А средняя стоимость премиальных автомобилей снизилась на 14,5%, достигнув 10,7 миллиона рублей к октябрю 2024 года, уточнили в пресс-службе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.