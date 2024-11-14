«Авто.ру»: китайский автопремиум пододвинул европейские марки в РФ

«Авто.ру»: доля китайского автопремиума в РФ достигла 40%
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне стали активно покупать китайский премиум
Россияне стали активно покупать китайский премиум Фото:

Китайские автопроизводители активно захватывают рынок премиальных автомобилей в России, вытесняя европейские марки. В 2024 году доля китайских моделей в сегменте новых машин стоимостью свыше пяти миллионов рублей достигла 40,2%, что значительно больше, чем в прошлом году. Такими данными с URA.RU поделился сайт по продаже автомобилей «Авто.ру».

«В текущем году в сегменте новых автомобилей дороже пяти миллионов рублей 40,2% предложений приходится на модели китайских брендов, в то время как год назад они занимали менее 10% от всех объявлений», — рассказали в «Авто.ру». Там добавили, что в топ популярности вошли такие автомобили, как электрический Zeekr 001, кросс-купе EXEED RX и внедорожник LiXiang L9.

Интерес к японским и немецким маркам сохраняется, но их доли составляют 11% и 37% соответственно. В целом, кроссоверы лидируют на рынке с более чем 75% предложений, а седаны составляют 10%.

Также за год возрос интерес к машинам с бензиновыми двигателями, тогда как гибридные и дизельные модели стали менее популярными. А средняя стоимость премиальных автомобилей снизилась на 14,5%, достигнув 10,7 миллиона рублей к октябрю 2024 года, уточнили в пресс-службе. 

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Китайские автопроизводители активно захватывают рынок премиальных автомобилей в России, вытесняя европейские марки. В 2024 году доля китайских моделей в сегменте новых машин стоимостью свыше пяти миллионов рублей достигла 40,2%, что значительно больше, чем в прошлом году. Такими данными с URA.RU поделился сайт по продаже автомобилей «Авто.ру». «В текущем году в сегменте новых автомобилей дороже пяти миллионов рублей 40,2% предложений приходится на модели китайских брендов, в то время как год назад они занимали менее 10% от всех объявлений», — рассказали в «Авто.ру». Там добавили, что в топ популярности вошли такие автомобили, как электрический Zeekr 001, кросс-купе EXEED RX и внедорожник LiXiang L9. Интерес к японским и немецким маркам сохраняется, но их доли составляют 11% и 37% соответственно. В целом, кроссоверы лидируют на рынке с более чем 75% предложений, а седаны составляют 10%. Также за год возрос интерес к машинам с бензиновыми двигателями, тогда как гибридные и дизельные модели стали менее популярными. А средняя стоимость премиальных автомобилей снизилась на 14,5%, достигнув 10,7 миллиона рублей к октябрю 2024 года, уточнили в пресс-службе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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