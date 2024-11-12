12 ноября 2024

Губернатор ХМАО Кухарук переизбран на статусный пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук был переизбран на пост сопредседателя ВАРМСУ
Кухарук был переизбран на пост сопредседателя ВАРМСУ Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук был переизбран на пост сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале.

«Уверен, что развитие регионов нашей страны возможно только при условии устойчивого роста городов и районов, входящих в их состав. Благодарю участников VII Съезда за оказанное доверие и повторное избрание на должность сопредседателя ВАРМСУ. Вместе с коллегами продолжим совместную работу в части развития местного самоуправления», — сообщил Кухарук.

Ранее URA.RU писало, что работая на площадке ВАРМСУ, Кухарук раскрыл принципы работы с мэрами. Он заявил, что работает с главами муниципалитетов по принципу одной команды.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук был переизбран на пост сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале. «Уверен, что развитие регионов нашей страны возможно только при условии устойчивого роста городов и районов, входящих в их состав. Благодарю участников VII Съезда за оказанное доверие и повторное избрание на должность сопредседателя ВАРМСУ. Вместе с коллегами продолжим совместную работу в части развития местного самоуправления», — сообщил Кухарук. Ранее URA.RU писало, что работая на площадке ВАРМСУ, Кухарук раскрыл принципы работы с мэрами. Он заявил, что работает с главами муниципалитетов по принципу одной команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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