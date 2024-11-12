Губернатор ХМАО Кухарук переизбран на статусный пост

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук был переизбран на пост сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале.
«Уверен, что развитие регионов нашей страны возможно только при условии устойчивого роста городов и районов, входящих в их состав. Благодарю участников VII Съезда за оказанное доверие и повторное избрание на должность сопредседателя ВАРМСУ. Вместе с коллегами продолжим совместную работу в части развития местного самоуправления», — сообщил Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что работая на площадке ВАРМСУ, Кухарук раскрыл принципы работы с мэрами. Он заявил, что работает с главами муниципалитетов по принципу одной команды.
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