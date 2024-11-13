ХМАО ждут резкие перепады температуры от 30-градусных морозов до нуля

В ХМАО придут тридцатиградусные морозы, однако к концу недели температура днем будет подниматься до нуля градусов. Прогноз погоды предоставили синоптики гидрометцентра ХМАО.
«15-16 ноября облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с . Температура: 15 ноября ночью по западной половине -11,-16 градусов, местами до -1 градуса, по восточной половине -26,-31 градус, местами до -16 градусов, днем 0,-5 градусов, местами по восточной половине до -15 градусов. 16 ноября -3,-8 градусов, местами по восточной половине до -18 градусов, днем 0,-5 градусов», — сообщают синоптики.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО родителей предупредили о возможных актированных днях у школьников в связи с резким похолоданием. В морозные дни занятия будут проводиться дистанционно.
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