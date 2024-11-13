«Трактор» разгромил «Металлург» в первом Южноуральском дерби сезона

Челябинский ХК «Трактор» разгромил магнитогорский «Металлург» в первом Южноуральском дерби сезона КХЛ 2024-2025. Игра закончилась со счетом 4:0 передает корреспондент URA.RU.
Первую шайбу челябинцы забросили уже спустя пять минут после начала игры: ворота поразил Александр Шаров. В середине первого периода «сталевары» получили хорошую возможность сравнять счет при игре 5 на 3. Но челябинцы выстояли.
Несмотря на атакующий хоккей ждать следующего гола зрителям пришлось почти до конца второго периода. В отличие от магнитогорцев челябинцы воспользовались шансом поиграть 5 на 3. Сначала отличился Виталий Кравцов: броском в ближнюю девятку он удвоил преимущество своей команды. «Добил» магнитогорцев Андрей Светлаков, забив третью шайбу в матче, спустя чуть больше минуты после гола Кравцова.
Весь третий период «сталевары» пытались вернуться в игру. Боевой пыл потушил Светлаков, оформив дубль. А вратарь «Трактора» Зак Фукале оставил ворота в неприкосновенности, оформив пятый «сухарь» в сезоне (11 игра без пропущенных шайб в КХЛ).
«Трактор» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. После 26 игр в копилке у челябинской команды 39 очков. «Металлург» же после 27 игр идет на шестом месте с 27 баллами.
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