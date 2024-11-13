«Трактор» разгромил «Металлург» в первом Южноуральском дерби сезона

«Трактор» победил «Металлург» со счетом 4:0
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Турнир Ромазана. «Металлург» – «Трактор». Магнитогорск, лисенок тимоша, маскот, белый медведь
«Трактор» уверенно выиграл у «Металлурга» Фото:

Челябинский ХК «Трактор» разгромил магнитогорский «Металлург» в первом Южноуральском дерби сезона КХЛ 2024-2025. Игра закончилась со счетом 4:0 передает корреспондент URA.RU.

Первую шайбу челябинцы забросили уже спустя пять минут после начала игры: ворота поразил Александр Шаров. В середине первого периода «сталевары» получили хорошую возможность сравнять счет при игре 5 на 3. Но челябинцы выстояли.

Несмотря на атакующий хоккей ждать следующего гола зрителям пришлось почти до конца второго периода. В отличие от магнитогорцев челябинцы воспользовались шансом поиграть 5 на 3. Сначала отличился Виталий Кравцов: броском в ближнюю девятку он удвоил преимущество своей команды. «Добил» магнитогорцев Андрей Светлаков, забив третью шайбу в матче, спустя чуть больше минуты после гола Кравцова.

Весь третий период «сталевары» пытались вернуться в игру. Боевой пыл потушил Светлаков, оформив дубль. А вратарь «Трактора» Зак Фукале оставил ворота в неприкосновенности, оформив пятый «сухарь» в сезоне (11 игра без пропущенных шайб в КХЛ).

«Трактор» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. После 26 игр в копилке у челябинской команды 39 очков. «Металлург» же после 27 игр идет на шестом месте с 27 баллами.

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Челябинский ХК «Трактор» разгромил магнитогорский «Металлург» в первом Южноуральском дерби сезона КХЛ 2024-2025. Игра закончилась со счетом 4:0 передает корреспондент URA.RU. Первую шайбу челябинцы забросили уже спустя пять минут после начала игры: ворота поразил Александр Шаров. В середине первого периода «сталевары» получили хорошую возможность сравнять счет при игре 5 на 3. Но челябинцы выстояли. Несмотря на атакующий хоккей ждать следующего гола зрителям пришлось почти до конца второго периода. В отличие от магнитогорцев челябинцы воспользовались шансом поиграть 5 на 3. Сначала отличился Виталий Кравцов: броском в ближнюю девятку он удвоил преимущество своей команды. «Добил» магнитогорцев Андрей Светлаков, забив третью шайбу в матче, спустя чуть больше минуты после гола Кравцова. Весь третий период «сталевары» пытались вернуться в игру. Боевой пыл потушил Светлаков, оформив дубль. А вратарь «Трактора» Зак Фукале оставил ворота в неприкосновенности, оформив пятый «сухарь» в сезоне (11 игра без пропущенных шайб в КХЛ). «Трактор» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. После 26 игр в копилке у челябинской команды 39 очков. «Металлург» же после 27 игр идет на шестом месте с 27 баллами.
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