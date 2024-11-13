Трамп определил будущего пресс-секретаря Белого дома

Новым пресс-секретарем Белого дома станет журналист Такер Карлсон. Об этом официально объявили в команде избранного президента США Дональда Трампа.
«Такер Карлсон будет новым пресс-секретарем Белого дома», — приводит заявление команды Трампа telegram-канал Mash. Там добавили, что этот журналист имеет успешную карьеру в СМИ и является преданным патриотом. По мнению команды избранного президента, Карлсон сможет лучше донести до американцев девиз «Сделаем Америку снова великой» по сравнению с нынешними пресс-секретарями.
Обновлено в 22:46. Американские пользователи соцсети X выражают сомнения в достоверности данной информации, так как не могут найти подтверждения в официальных источниках, связанных с командой Трампа, а также в его социальных сетях.
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