Трамп определил будущего пресс-секретаря Белого дома

Такер Карлсон станет новым пресс-секретарем Белого дома

13 ноября 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Карлсон лучше донесет до народа девиз «Сделаем Америку снова великой», считают в команде Трампа Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Новым пресс-секретарем Белого дома станет журналист Такер Карлсон. Об этом официально объявили в команде избранного президента США Дональда Трампа. «Такер Карлсон будет новым пресс-секретарем Белого дома», — приводит заявление команды Трампа telegram-канал Mash. Там добавили, что этот журналист имеет успешную карьеру в СМИ и является преданным патриотом. По мнению команды избранного президента, Карлсон сможет лучше донести до американцев девиз «Сделаем Америку снова великой» по сравнению с нынешними пресс-секретарями. Обновлено в 22:46. Американские пользователи соцсети X выражают сомнения в достоверности данной информации, так как не могут найти подтверждения в официальных источниках, связанных с командой Трампа, а также в его социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым пресс-секретарем Белого дома станет журналист Такер Карлсон. Об этом официально объявили в команде избранного президента США Дональда Трампа. «Такер Карлсон будет новым пресс-секретарем Белого дома», — приводит заявление команды Трампа telegram-канал Mash. Там добавили, что этот журналист имеет успешную карьеру в СМИ и является преданным патриотом. По мнению команды избранного президента, Карлсон сможет лучше донести до американцев девиз «Сделаем Америку снова великой» по сравнению с нынешними пресс-секретарями. Обновлено в 22:46. Американские пользователи соцсети X выражают сомнения в достоверности данной информации, так как не могут найти подтверждения в официальных источниках, связанных с командой Трампа, а также в его социальных сетях.