Трамп определил будущего пресс-секретаря Белого дома

Такер Карлсон станет новым пресс-секретарем Белого дома
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Интервью Путина Такеру Карлсону., Карлсон Такер
Карлсон лучше донесет до народа девиз «Сделаем Америку снова великой», считают в команде Трампа Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Новым пресс-секретарем Белого дома станет журналист Такер Карлсон. Об этом официально объявили в команде избранного президента США Дональда Трампа.

«Такер Карлсон будет новым пресс-секретарем Белого дома», — приводит заявление команды Трампа telegram-канал Mash. Там добавили, что этот журналист имеет успешную карьеру в СМИ и является преданным патриотом. По мнению команды избранного президента, Карлсон сможет лучше донести до американцев девиз «Сделаем Америку снова великой» по сравнению с нынешними пресс-секретарями.

Обновлено в 22:46. Американские пользователи соцсети X выражают сомнения в достоверности данной информации, так как не могут найти подтверждения в официальных источниках, связанных с командой Трампа, а также в его социальных сетях.

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Новым пресс-секретарем Белого дома станет журналист Такер Карлсон. Об этом официально объявили в команде избранного президента США Дональда Трампа. «Такер Карлсон будет новым пресс-секретарем Белого дома», — приводит заявление команды Трампа telegram-канал Mash. Там добавили, что этот журналист имеет успешную карьеру в СМИ и является преданным патриотом. По мнению команды избранного президента, Карлсон сможет лучше донести до американцев девиз «Сделаем Америку снова великой» по сравнению с нынешними пресс-секретарями. Обновлено в 22:46. Американские пользователи соцсети X выражают сомнения в достоверности данной информации, так как не могут найти подтверждения в официальных источниках, связанных с командой Трампа, а также в его социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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