13 ноября 2024

NYT: Украина изменила условия переговоров после победы Трампа

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Украина вынуждена адаптироваться под условия переговоров, которые может поставить Трамп
Украина вынуждена адаптироваться под условия переговоров, которые может поставить Трамп Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские чиновники пересмотрели свою позицию по поводу мирного урегулирования украинского кризиса. По информации газеты The New York Times, внимание официальных лиц сместилось с территориальных вопросов на гарантии безопасности странами-союзниками.

«Киев рассматривает ускоренный график переговоров, продвигаемый избранным президентом США Дональдом Трампом. Он придает не меньшее значение получению гарантий безопасности, чем тому, где в конечном итоге может пройти линия прекращения огня. Защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие гарантии будут предоставлены для обеспечения режима прекращения огня», — говорится в материале NYT.

На Западе боятся сценария, при котором Трамп может предложить мирные переговоры по формуле сенатора от Огайо Джей-Ди Вэнса. По плану американского политика, Киев в таком случае должен будет отказаться от территориальных претензий и членства в НАТО.

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Киевские чиновники пересмотрели свою позицию по поводу мирного урегулирования украинского кризиса. По информации газеты The New York Times, внимание официальных лиц сместилось с территориальных вопросов на гарантии безопасности странами-союзниками. «Киев рассматривает ускоренный график переговоров, продвигаемый избранным президентом США Дональдом Трампом. Он придает не меньшее значение получению гарантий безопасности, чем тому, где в конечном итоге может пройти линия прекращения огня. Защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие гарантии будут предоставлены для обеспечения режима прекращения огня», — говорится в материале NYT. На Западе боятся сценария, при котором Трамп может предложить мирные переговоры по формуле сенатора от Огайо Джей-Ди Вэнса. По плану американского политика, Киев в таком случае должен будет отказаться от территориальных претензий и членства в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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