Economist: на Украине боятся, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

Чиновники стран Запада встревожились после заявления избранного президента США Дональда Трампа, в котором он отказал бывшему госсекретарю Майку Помпео в каком-либо посте в готовящейся администрации. Теперь западные политики беспокоятся, что американский лидер проведет мирные переговоры с Россией по формуле сенатора от Огайо Джей-Ди Вэнса, по которой Украина лишится шанса на членство в НАТО.
«Беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине станет больше похоже на идеи, выдвинутые Дж. Д. Вэнсом, вступающим в должность вице-президентом. По сути, это исключит членство в НАТО , но позволит России сохранить 18% территории Украины, которые она в настоящее время занимает», — написал The Economist. Отмечается, что на Западе ждут серьезных изменений после прихода Трампа к власти.
Ранее Вэнс признался, что не хотел бы воевать с «армией президента России Владимира Путина». По его мнению, РФ не является врагом для США, а Штаты должны активно участвовать в переговорах для разрешения украинского кризиса.
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