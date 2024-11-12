12 ноября 2024

Economist: на Украине боятся, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

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Западные чиновники боятся, что требования России учтут в ходе переговоров при администрации Трампа
Западные чиновники боятся, что требования России учтут в ходе переговоров при администрации Трампа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чиновники стран Запада встревожились после заявления избранного президента США Дональда Трампа, в котором он отказал бывшему госсекретарю Майку Помпео в каком-либо посте в готовящейся администрации. Теперь западные политики беспокоятся, что американский лидер проведет мирные переговоры с Россией по формуле сенатора от Огайо Джей-Ди Вэнса, по которой Украина лишится шанса на членство в НАТО.

«Беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине станет больше похоже на идеи, выдвинутые Дж. Д. Вэнсом, вступающим в должность вице-президентом. По сути, это исключит членство в НАТО , но позволит России сохранить 18% территории Украины, которые она в настоящее время занимает», — написал The Economist. Отмечается, что на Западе ждут серьезных изменений после прихода Трампа к власти.

Ранее Вэнс признался, что не хотел бы воевать с «армией президента России Владимира Путина». По его мнению, РФ не является врагом для США, а Штаты должны активно участвовать в переговорах для разрешения украинского кризиса.

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Чиновники стран Запада встревожились после заявления избранного президента США Дональда Трампа, в котором он отказал бывшему госсекретарю Майку Помпео в каком-либо посте в готовящейся администрации. Теперь западные политики беспокоятся, что американский лидер проведет мирные переговоры с Россией по формуле сенатора от Огайо Джей-Ди Вэнса, по которой Украина лишится шанса на членство в НАТО. «Беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине станет больше похоже на идеи, выдвинутые Дж. Д. Вэнсом, вступающим в должность вице-президентом. По сути, это исключит членство в НАТО , но позволит России сохранить 18% территории Украины, которые она в настоящее время занимает», — написал The Economist. Отмечается, что на Западе ждут серьезных изменений после прихода Трампа к власти. Ранее Вэнс признался, что не хотел бы воевать с «армией президента России Владимира Путина». По его мнению, РФ не является врагом для США, а Штаты должны активно участвовать в переговорах для разрешения украинского кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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