13 ноября 2024

На курганском заводе пройдет выставка трофеев из зоны СВО

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, выставка трофеев, военный трофей
Выставка трофеев пройдет 15 и 18 ноября (архивное фото) Фото:

На заводе «Курганприбор» пройдет выставка трофеев из зоны спецоперации (СВО), переданных бойцами Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«На предприятии 15 и 18 ноября пройдет выставка трофеев из зоны СВО, переданных бойцами Курганской области сотрудникам Народного Фронта. Время проведения с 10:00 до 13:00», — сообщили в telegram-канале завода. Выставка пройдет в третьем цеху (гараж 3-я очередь).

В Шадринске Курганской области прошла выставка с трофеями, захваченными во время СВО. Вход на мероприятие был свободным, что дало возможность всем желающим увидеть экспонаты из зоны боевых действий.

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На заводе «Курганприбор» пройдет выставка трофеев из зоны спецоперации (СВО), переданных бойцами Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «На предприятии 15 и 18 ноября пройдет выставка трофеев из зоны СВО, переданных бойцами Курганской области сотрудникам Народного Фронта. Время проведения с 10:00 до 13:00», — сообщили в telegram-канале завода. Выставка пройдет в третьем цеху (гараж 3-я очередь). В Шадринске Курганской области прошла выставка с трофеями, захваченными во время СВО. Вход на мероприятие был свободным, что дало возможность всем желающим увидеть экспонаты из зоны боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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