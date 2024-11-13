На курганском заводе пройдет выставка трофеев из зоны СВО

На заводе «Курганприбор» пройдет выставка трофеев из зоны спецоперации (СВО), переданных бойцами Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«На предприятии 15 и 18 ноября пройдет выставка трофеев из зоны СВО, переданных бойцами Курганской области сотрудникам Народного Фронта. Время проведения с 10:00 до 13:00», — сообщили в telegram-канале завода. Выставка пройдет в третьем цеху (гараж 3-я очередь).
В Шадринске Курганской области прошла выставка с трофеями, захваченными во время СВО. Вход на мероприятие был свободным, что дало возможность всем желающим увидеть экспонаты из зоны боевых действий.
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