13 ноября 2024

Экономист Суворова: в России к Новому году икра подорожает до 13 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен будет связан со ставкой ЦБ и малым уловом
Рост цен будет связан со ставкой ЦБ и малым уловом Фото:

В преддверии праздников цены на красную икру могут достигнуть 13 тысяч рублей за килограмм и вырасти на 13-15 процентов. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова.

«К декабрю цена на икру лососевых, вполне вероятно, вырастет еще на 13-15 процентов. Цена за один килограмм может приблизиться к 13 тысячам рублей», — прогнозирует Суворова, ее слова приводит агентство «Прайм».

Причиной подорожания икры, по словам Суворовой, являются инфляция, включая потребительскую, увеличение стоимости производства упаковки и трехкратное снижение улова по сравнению с прошлым годом.

Суворова подчеркнула, что уже сейчас, за несколько месяцев до Нового года, стоимость килограмма красной икры в рознице приближается к отметке в 10 тысяч рублей. Ожидается, что в преддверии праздников спрос усилится, что может привести к дополнительному повышению цен.

Икра также значительно подорожала из-за того, что браконьеры несколько месяцев назад заблокировали сетями речные пути на Киевке в Приморском крае, препятствуя миграции рыбы. Об этом ранее информировал telegram-канал Mash.

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В преддверии праздников цены на красную икру могут достигнуть 13 тысяч рублей за килограмм и вырасти на 13-15 процентов. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова. «К декабрю цена на икру лососевых, вполне вероятно, вырастет еще на 13-15 процентов. Цена за один килограмм может приблизиться к 13 тысячам рублей», — прогнозирует Суворова, ее слова приводит агентство «Прайм». Причиной подорожания икры, по словам Суворовой, являются инфляция, включая потребительскую, увеличение стоимости производства упаковки и трехкратное снижение улова по сравнению с прошлым годом. Суворова подчеркнула, что уже сейчас, за несколько месяцев до Нового года, стоимость килограмма красной икры в рознице приближается к отметке в 10 тысяч рублей. Ожидается, что в преддверии праздников спрос усилится, что может привести к дополнительному повышению цен. Икра также значительно подорожала из-за того, что браконьеры несколько месяцев назад заблокировали сетями речные пути на Киевке в Приморском крае, препятствуя миграции рыбы. Об этом ранее информировал telegram-канал Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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