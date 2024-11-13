Экономист Суворова: в России к Новому году икра подорожает до 13 тысяч рублей

В преддверии праздников цены на красную икру могут достигнуть 13 тысяч рублей за килограмм и вырасти на 13-15 процентов. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова.
«К декабрю цена на икру лососевых, вполне вероятно, вырастет еще на 13-15 процентов. Цена за один килограмм может приблизиться к 13 тысячам рублей», — прогнозирует Суворова, ее слова приводит агентство «Прайм».
Причиной подорожания икры, по словам Суворовой, являются инфляция, включая потребительскую, увеличение стоимости производства упаковки и трехкратное снижение улова по сравнению с прошлым годом.
Суворова подчеркнула, что уже сейчас, за несколько месяцев до Нового года, стоимость килограмма красной икры в рознице приближается к отметке в 10 тысяч рублей. Ожидается, что в преддверии праздников спрос усилится, что может привести к дополнительному повышению цен.
Икра также значительно подорожала из-за того, что браконьеры несколько месяцев назад заблокировали сетями речные пути на Киевке в Приморском крае, препятствуя миграции рыбы. Об этом ранее информировал telegram-канал Mash.
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