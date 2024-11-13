Стоимость проезда в пермском транспорте начнет дорожать уже с апреля

Проезд в общественном транспорте Перми будет дорожать ближайшие три года. Первое поднятие стоимости билета произойдет уже в апреле 2025 года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии Перми.
«С 15 апреля 2025 года тариф на перевозку пассажира на муниципальных маршрутах города Перми составит 40 рублей. Через год, в апреле 2026 года, стоимость составит 43 рубля. С 15 апреля 2027 года — 46 рублей», — сказано в документе.
Сумма оплаты перевоза багажа будет расти вместе со стоимостью проезда. Контролировать исполнение постановления будет замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов.
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