13 ноября 2024

Стоимость проезда в пермском транспорте начнет дорожать уже с апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость билета в 2027 году составит 46 рублей
Стоимость билета в 2027 году составит 46 рублей Фото:

Проезд в общественном транспорте Перми будет дорожать ближайшие три года. Первое поднятие стоимости билета произойдет уже в апреле 2025 года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии Перми.

«С 15 апреля 2025 года тариф на перевозку пассажира на муниципальных маршрутах города Перми составит 40 рублей. Через год, в апреле 2026 года, стоимость составит 43 рубля. С 15 апреля 2027 года — 46 рублей», — сказано в документе.

Сумма оплаты перевоза багажа будет расти вместе со стоимостью проезда. Контролировать исполнение постановления будет замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов.

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Проезд в общественном транспорте Перми будет дорожать ближайшие три года. Первое поднятие стоимости билета произойдет уже в апреле 2025 года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии Перми. «С 15 апреля 2025 года тариф на перевозку пассажира на муниципальных маршрутах города Перми составит 40 рублей. Через год, в апреле 2026 года, стоимость составит 43 рубля. С 15 апреля 2027 года — 46 рублей», — сказано в документе. Сумма оплаты перевоза багажа будет расти вместе со стоимостью проезда. Контролировать исполнение постановления будет замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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