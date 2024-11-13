13 ноября 2024

Курганец, дважды судимый за нетрезвое вождение, получил новый срок на Камчатке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу бывшего врио директора Прометея Гурьева. Курган , документ, ручка, приговор, подпись, бумага, судья, суд
Суд приговорил курганца к 10 месяцам лишения свободы Фото:

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор курганцу за нетрезвое вождение. Ранее мужчина уже был дважды судим за аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

«Курганец признан виновным по статье УК РФ „Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления“. Фигуранту назначены 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима По приговору, постановленному в декабре 2019 года, мужчина был приговорен к обязательным работам, а в июле 2020 года — к шести месяцам и пяти дням лишения свободы в колонии-поселении», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В июле 2024 года правоохранители остановили автомобиль под управлением курганца. Освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Принадлежащий ему автомобиль Isuzu MU конфисковали в доход государства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор курганцу за нетрезвое вождение. Ранее мужчина уже был дважды судим за аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. «Курганец признан виновным по статье УК РФ „Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления“. Фигуранту назначены 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима По приговору, постановленному в декабре 2019 года, мужчина был приговорен к обязательным работам, а в июле 2020 года — к шести месяцам и пяти дням лишения свободы в колонии-поселении», — сообщили в telegram-канале ведомства. В июле 2024 года правоохранители остановили автомобиль под управлением курганца. Освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Принадлежащий ему автомобиль Isuzu MU конфисковали в доход государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...