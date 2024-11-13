Курганец, дважды судимый за нетрезвое вождение, получил новый срок на Камчатке

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор курганцу за нетрезвое вождение. Ранее мужчина уже был дважды судим за аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.
«Курганец признан виновным по статье УК РФ „Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления“. Фигуранту назначены 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима По приговору, постановленному в декабре 2019 года, мужчина был приговорен к обязательным работам, а в июле 2020 года — к шести месяцам и пяти дням лишения свободы в колонии-поселении», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В июле 2024 года правоохранители остановили автомобиль под управлением курганца. Освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Принадлежащий ему автомобиль Isuzu MU конфисковали в доход государства.
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