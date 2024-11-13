Авиарейсы из Перми в Казань, Самару и Усинск продлили до марта

Рейсы остаются в расписании
Рейсы из Перми в Казань, Самару и Усинск оказались выгодны для авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Она решила продлить программу полетов до марта, сообщили в пермском аэропорту.
«Авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ продлила программу полетов из Перми. Перевозчик планирует летать в Казань, Самару и Усинск из аэропорта Большое Савино до марта 2025 года», — говорится в telegram-канале воздушной гавани Перми.
Весной и летом по этим маршрутам компания перевезла более 16 тысяч пассажиров. Из Перми самолеты в Казань, Усинск и Самару взлетают по средам и пятницам.
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