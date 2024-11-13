13 ноября 2024

Смертельная авария произошла на трассе под Соликамском. Видео

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Полиция выясняет все обстоятельства ДТП
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП Фото:

Водитель погиб, а два его пассажира пострадали в аварии под Соликамском в Пермском крае. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель «Хонды» при развороте не уступил дорогу грузовику.

«Водитель при выполнении разворота, не предоставил преимущество автомобилю „Кранборт“, двигающемуся в попутном направлении. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Женщина-пассажир 1979 года рождения и несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения данного автомобиля госпитализированы», — сообщается в telegram-канале ГАИ.

Авария произошла вечером 13 ноября на дороге Березники-Соликамск. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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Водитель погиб, а два его пассажира пострадали в аварии под Соликамском в Пермском крае. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель «Хонды» при развороте не уступил дорогу грузовику. «Водитель при выполнении разворота, не предоставил преимущество автомобилю „Кранборт“, двигающемуся в попутном направлении. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Женщина-пассажир 1979 года рождения и несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения данного автомобиля госпитализированы», — сообщается в telegram-канале ГАИ. Авария произошла вечером 13 ноября на дороге Березники-Соликамск. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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