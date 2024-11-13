Водитель погиб, а два его пассажира пострадали в аварии под Соликамском в Пермском крае. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель «Хонды» при развороте не уступил дорогу грузовику.
«Водитель при выполнении разворота, не предоставил преимущество автомобилю „Кранборт“, двигающемуся в попутном направлении. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Женщина-пассажир 1979 года рождения и несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения данного автомобиля госпитализированы», — сообщается в telegram-канале ГАИ.
Авария произошла вечером 13 ноября на дороге Березники-Соликамск. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
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