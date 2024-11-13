13 ноября 2024

Главу челябинского минсоца заменили министром экономического развития Лугачевой

Наталья Лугачева стала министром социальных отношений Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, портрет, лугачева наталья
Наталья Лугачева стала министром социальных отношений Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Министерство социальных отношений Челябинской области возглавила министр экономического развития Наталья Лугачева. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. В этом качестве она сменила Ирину Буторину, руководившую ведомством с 2019 года и подавшую в отставку накануне.

«Губернатор Алексей Текслер подписал постановлении об освобождении Натальи Лугачевой с должности министра экономического развития Челябинской области, а также о назначении ее министром социальных отношений.Ирина Буторина покидает этот пост с 15 ноября 2024 года. Глава региона выразил благодарность Ирине Вячеславовне за большой личный вклад в развитие области», — сообщили в правительстве.

Как пояснил источник URA.RU, социальные расходы остаются основными в бюджете области. Поэтому ключевой задачей Лугачевой как министра (а она имеет и поыт надзорной работы) будет грамотный и эффективный финансовый менеджмент социальной сферы.

Лугачева родилась в Челябинске 13 сентября 1971 года. В 1995 году окончила ЧелГУ по специальности «Экономическое и социальное планирование» (квалификация — экономист). В 2003 году в том же вузе получила юридическое образование. С 1993 по 2011 работала в налоговой инспекции по Курчатовскому и Советскому районам Челябинска. В 2011—2013 годах — начальник отдела экспертизы имущественных отношений Главного экспертного управления региона. В 2013—2016 годах — заместитель начальника Главного контрольного управления Челябинской области. В 2016—2019 годах — первый замминистра, с 30 декабря 2019 года — министр экономического развития Челябинской области.

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Министерство социальных отношений Челябинской области возглавила министр экономического развития Наталья Лугачева. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. В этом качестве она сменила Ирину Буторину, руководившую ведомством с 2019 года и подавшую в отставку накануне. «Губернатор Алексей Текслер подписал постановлении об освобождении Натальи Лугачевой с должности министра экономического развития Челябинской области, а также о назначении ее министром социальных отношений.Ирина Буторина покидает этот пост с 15 ноября 2024 года. Глава региона выразил благодарность Ирине Вячеславовне за большой личный вклад в развитие области», — сообщили в правительстве. Как пояснил источник URA.RU, социальные расходы остаются основными в бюджете области. Поэтому ключевой задачей Лугачевой как министра (а она имеет и поыт надзорной работы) будет грамотный и эффективный финансовый менеджмент социальной сферы. Лугачева родилась в Челябинске 13 сентября 1971 года. В 1995 году окончила ЧелГУ по специальности «Экономическое и социальное планирование» (квалификация — экономист). В 2003 году в том же вузе получила юридическое образование. С 1993 по 2011 работала в налоговой инспекции по Курчатовскому и Советскому районам Челябинска. В 2011—2013 годах — начальник отдела экспертизы имущественных отношений Главного экспертного управления региона. В 2013—2016 годах — заместитель начальника Главного контрольного управления Челябинской области. В 2016—2019 годах — первый замминистра, с 30 декабря 2019 года — министр экономического развития Челябинской области.
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Ссылки по теме
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