Уходит в отставку министр социальных отношений Челябинской области Буторина

В Челябинской области написала заявление об отставке по собственному желанию министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Об этом URA.RU сообщили источники.
«Буторина написала заявление об увольнении. Она не работает в министерстве с 15 ноября», — сообщили URA.RU источники агентства.
Буторина работала в минсоце почти 20 лет, с 2005 года. В 2014 году возглавила в министерстве управление социального развития. С 2015 по 2019 год — уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. В ноябре 2019 года назначена, а в сентябре 2024 года переназначена министром социальных отношений региона. В сентябре Буториной присвоено звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».
В пресс-службе правительства региона от комментариев воздержались. По данным источников URA.RU, на посту министра социальных отношений Буторину сменит глава минэкономразвития Наталья Лугачева.
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