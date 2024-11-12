12 ноября 2024

Уходит в отставку министр социальных отношений Челябинской области Буторина

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Буториной Ирины по погибшим в Тайланде детям. Челябинск, буторина ирина
Ирина Буторина ушла в отставку Фото:

В Челябинской области написала заявление об отставке по собственному желанию министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Об этом URA.RU сообщили источники.

«Буторина написала заявление об увольнении. Она не работает в министерстве с 15 ноября», — сообщили URA.RU источники агентства.

Буторина работала в минсоце почти 20 лет, с 2005 года. В 2014 году возглавила в министерстве управление социального развития. С 2015 по 2019 год — уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. В ноябре 2019 года назначена, а в сентябре 2024 года переназначена министром социальных отношений региона. В сентябре Буториной присвоено звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».

В пресс-службе правительства региона от комментариев воздержались. По данным источников URA.RU, на посту министра социальных отношений Буторину сменит глава минэкономразвития Наталья Лугачева.

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В Челябинской области написала заявление об отставке по собственному желанию министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Об этом URA.RU сообщили источники. «Буторина написала заявление об увольнении. Она не работает в министерстве с 15 ноября», — сообщили URA.RU источники агентства. Буторина работала в минсоце почти 20 лет, с 2005 года. В 2014 году возглавила в министерстве управление социального развития. С 2015 по 2019 год — уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. В ноябре 2019 года назначена, а в сентябре 2024 года переназначена министром социальных отношений региона. В сентябре Буториной присвоено звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области». В пресс-службе правительства региона от комментариев воздержались. По данным источников URA.RU, на посту министра социальных отношений Буторину сменит глава минэкономразвития Наталья Лугачева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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