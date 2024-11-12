Уходит в отставку министр социальных отношений Челябинской области Буторина

13 ноября 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Ирина Буторина ушла в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области написала заявление об отставке по собственному желанию министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Об этом URA.RU сообщили источники. «Буторина написала заявление об увольнении. Она не работает в министерстве с 15 ноября», — сообщили URA.RU источники агентства. Буторина работала в минсоце почти 20 лет, с 2005 года. В 2014 году возглавила в министерстве управление социального развития. С 2015 по 2019 год — уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. В ноябре 2019 года назначена, а в сентябре 2024 года переназначена министром социальных отношений региона. В сентябре Буториной присвоено звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области». В пресс-службе правительства региона от комментариев воздержались. По данным источников URA.RU, на посту министра социальных отношений Буторину сменит глава минэкономразвития Наталья Лугачева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области написала заявление об отставке по собственному желанию министр социальных отношений региона Ирина Буторина. Об этом URA.RU сообщили источники. «Буторина написала заявление об увольнении. Она не работает в министерстве с 15 ноября», — сообщили URA.RU источники агентства. Буторина работала в минсоце почти 20 лет, с 2005 года. В 2014 году возглавила в министерстве управление социального развития. С 2015 по 2019 год — уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. В ноябре 2019 года назначена, а в сентябре 2024 года переназначена министром социальных отношений региона. В сентябре Буториной присвоено звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области». В пресс-службе правительства региона от комментариев воздержались. По данным источников URA.RU, на посту министра социальных отношений Буторину сменит глава минэкономразвития Наталья Лугачева.