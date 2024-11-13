Сколько стоит улететь в Москву и Сочи из Тюмени на Новый год

Перелет в Москву обойдется дешевле на новогодние праздники
Из Тюмени самое дешевое среди популярных направлений на Новый год по России — это Москва. Стоимость билета туда 31 декабря составляет 8 387 рублей. Такие данные опубликованы на агрегаторе по заказу билетов.
«Рейс Тюмень — Москва. Дата вылета: 31 декабря. Стоимость перелета на одного пассажира в одну сторону — 8 387 рублей», — указано на сайте по поиску билетов.
За перелет до Санкт-Петербурга в канун Нового года придется отдать 12 688 рублей. Дороже всего будет улететь в Сочи. Стоимость билета туда на одного пассажира 31 декабря составляет 14 455 рублей.
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