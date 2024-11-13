13 ноября 2024

Сколько стоит улететь в Москву и Сочи из Тюмени на Новый год

Перелет в Москву на Новый год из Тюмени обойдется дешевле, чем в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перелет в Москву обойдется дешевле на новогодние праздники
Перелет в Москву обойдется дешевле на новогодние праздники Фото:

Из Тюмени самое дешевое среди популярных направлений на Новый год по России — это Москва. Стоимость билета туда 31 декабря составляет 8 387 рублей. Такие данные опубликованы на агрегаторе по заказу билетов.

«Рейс Тюмень — Москва. Дата вылета: 31 декабря. Стоимость перелета на одного пассажира в одну сторону — 8 387 рублей», — указано на сайте по поиску билетов.

За перелет до Санкт-Петербурга в канун Нового года придется отдать 12 688 рублей. Дороже всего будет улететь в Сочи. Стоимость билета туда на одного пассажира 31 декабря составляет 14 455 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Тюмени самое дешевое среди популярных направлений на Новый год по России — это Москва. Стоимость билета туда 31 декабря составляет 8 387 рублей. Такие данные опубликованы на агрегаторе по заказу билетов. «Рейс Тюмень — Москва. Дата вылета: 31 декабря. Стоимость перелета на одного пассажира в одну сторону — 8 387 рублей», — указано на сайте по поиску билетов. За перелет до Санкт-Петербурга в канун Нового года придется отдать 12 688 рублей. Дороже всего будет улететь в Сочи. Стоимость билета туда на одного пассажира 31 декабря составляет 14 455 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...