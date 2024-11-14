Статусный свердловский священник призвал отменить маткапитал

Старший священник Храма на Крови Миняйло призвал отменить маткапитал
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Максим Миняйло озабоче низкой рождаемостью в стране
Максим Миняйло озабоче низкой рождаемостью в стране Фото:

Старший священник Храма на Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло призвал отменить материнский капитал. По его мнению, это помощь девелоперам и строителям. Вместо него необходимо выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка, заявил он на полях форума «Города России», передает корреспондент URA.RU.

«Материнский капитал не нужен. Это помощь девелоперам и строителям. Когда женщина приходит в консультацию, ей должны платить два МРОТ — на себя и на ребенка. Государство должно позаботиться о еще нерожденном ребенке, которого она носит, выделив на него зарплату до 18 лет. При каждом новом ребенка добавлять еще МРОТ. Вы посчитайтем, сколько будет на пятерых — это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу. А мать, нормальная женщина возобновит наш род», — выступил Миняйло.

С ним в дискуссию вступила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она напомнила, что благодаря и федеральным, и региональным мерам за последние семь лет число многодетных семей выросло до 72 тысяч. «Видимо, мы редко с вами встречаемся. Давайте встретимся и пообщаемся», — предложила Бабушкина священнику.

Тот в ответ заявил, что нельзя давать семье 200 тысяч рублей вместо земельного участка. «Это преступление. Нельзя взяткой выкупать право возможности жить на земле», — продолжил, в свою очередь, он. Прервать спор пришлось модератору.

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Старший священник Храма на Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло призвал отменить материнский капитал. По его мнению, это помощь девелоперам и строителям. Вместо него необходимо выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка, заявил он на полях форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. «Материнский капитал не нужен. Это помощь девелоперам и строителям. Когда женщина приходит в консультацию, ей должны платить два МРОТ — на себя и на ребенка. Государство должно позаботиться о еще нерожденном ребенке, которого она носит, выделив на него зарплату до 18 лет. При каждом новом ребенка добавлять еще МРОТ. Вы посчитайтем, сколько будет на пятерых — это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу. А мать, нормальная женщина возобновит наш род», — выступил Миняйло. С ним в дискуссию вступила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она напомнила, что благодаря и федеральным, и региональным мерам за последние семь лет число многодетных семей выросло до 72 тысяч. «Видимо, мы редко с вами встречаемся. Давайте встретимся и пообщаемся», — предложила Бабушкина священнику. Тот в ответ заявил, что нельзя давать семье 200 тысяч рублей вместо земельного участка. «Это преступление. Нельзя взяткой выкупать право возможности жить на земле», — продолжил, в свою очередь, он. Прервать спор пришлось модератору.
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© Служба новостей «URA.RU»
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