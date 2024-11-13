Ространснадзор уличил Utair в систематическом задержании авиарейсов

Ространснадзор обнаружил, что авиакомпания Utair, зарегистрированная в ХМАО, систематически задерживала рейсы из Москвы в Ухту (республика Коми) в течение года. По данным ведомства, из 278 запланированных рейсов 177 вылетели позже установленного времени.
«Авиакомпания Utair в период с 1 сентября 2023 по 13 августа 2024 запланировала 278 авиарейсов следованием по маршруту Внуково — Ухта — Внуково, из них в этот период задержанных — 177 рейсов: задержки вылетов до 2 часов — 167 рейсов, задержки вылетов более 4 часов — 10 рейсов. Таким образом, авиакомпания нарушила обязательства по договором воздушной перевозки пассажиров по обеспечению перевозки в соответствии с установленным расписанием и исполнению порядка и сроков, указанных в маршрутной квитанции авиабилета», — указано в документе Ространснадзора, которые есть в распоряжении URA.RU.
Поводом для проверки послужила жалоба пассажира, который обратил внимание на частые опоздания рейсов Utair из Ухты. После получения обращения ведомство запросило у компании данные по этому направлению и подтвердил, что задержки происходили регулярно. Ространснадзор вынес Utair официальное предостережение и потребовал усилить контроль над выполнением рейсов, чтобы избежать новых задержек и улучшить обслуживание пассажиров.
Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на поступил.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair задерживает вылет рейсов из Ханты-Мансийска и Сургута (ХМАО). Суммарно 2 ноября было задержано шесть рейсов.
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