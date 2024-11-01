01 ноября 2024

Utair задерживает вылет рейсов в аэропортах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Из городов ХМАО задержано шесть авиарейсов
Из городов ХМАО задержано шесть авиарейсов Фото:

Авиакомпания Utair задерживает вылет рейсов из Ханты-Мансийска и Сургута (ХМАО). Суммарно, 2 ноября, задержано шесть рейсов. Информация об этом отображается онлайн-табло в аэропортах.

«Вылеты из Ханты-Мансийска в Горнореченск, Елизарово и Кирпичный — задержаны. Вылеты из Сургута в Екатеринбург, Белоярский и Пермь — задержаны», — следует из данных онлайн-табло аэропортов.

Ранее URA.RU писало о том, что Авиакомпания Utair массово задерживает вылеты в ХМАО. 28 октября перенесены рейсы в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

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Авиакомпания Utair задерживает вылет рейсов из Ханты-Мансийска и Сургута (ХМАО). Суммарно, 2 ноября, задержано шесть рейсов. Информация об этом отображается онлайн-табло в аэропортах. «Вылеты из Ханты-Мансийска в Горнореченск, Елизарово и Кирпичный — задержаны. Вылеты из Сургута в Екатеринбург, Белоярский и Пермь — задержаны», — следует из данных онлайн-табло аэропортов. Ранее URA.RU писало о том, что Авиакомпания Utair массово задерживает вылеты в ХМАО. 28 октября перенесены рейсы в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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