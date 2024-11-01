Utair задерживает вылет рейсов в аэропортах ХМАО

Из городов ХМАО задержано шесть авиарейсов
Авиакомпания Utair задерживает вылет рейсов из Ханты-Мансийска и Сургута (ХМАО). Суммарно, 2 ноября, задержано шесть рейсов. Информация об этом отображается онлайн-табло в аэропортах.
«Вылеты из Ханты-Мансийска в Горнореченск, Елизарово и Кирпичный — задержаны. Вылеты из Сургута в Екатеринбург, Белоярский и Пермь — задержаны», — следует из данных онлайн-табло аэропортов.
Ранее URA.RU писало о том, что Авиакомпания Utair массово задерживает вылеты в ХМАО. 28 октября перенесены рейсы в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.
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