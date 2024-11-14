В Перми рухнул спрос на новостройки после отмены льготной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на жилье падает, а ипотека дорожает
Спрос на жилье падает, а ипотека дорожает Фото:

В Перми после отмены льготной ипотеки упал спрос на покупку квартир в строящихся домах. С июля по октябрь 2024 года количество сделок по договорам долевого участия (ДДУ) снизилось на 37,5%, по сравнению с первым полугодием 2024 года. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса «Объектив.рф».

«Рынок первичной недвижимости штормит: на фоне отмены льготной ипотеки и резкого повышения первоначального взноса по действующим программам продажи новостроек падают. Если в январе-июне совершалось в среднем 626 сделок в месяц, то в июле-октябре — 403 сделки ДДУ ежемесячно», — сообщили аналитики.

Уточняется, что если смотреть по количеству проданных квадратных метров, то этот показатель не сильно упал. Так, в первом полугодии застройщики реализовали 29,7 тысячи квадратных метров, а с июля по октябрь — 19,7 тысячи квадратных метров. При этом средняя цена «квадрата» в Перми практически не выросла, а ипотека по действующим льготным программам стала дороже, отметили аналитики.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяки не всегда платят ипотеку вовремя. В крае просроченная задолженность по жилищным кредитам составляет более 1 млрд рублей.

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В Перми после отмены льготной ипотеки упал спрос на покупку квартир в строящихся домах. С июля по октябрь 2024 года количество сделок по договорам долевого участия (ДДУ) снизилось на 37,5%, по сравнению с первым полугодием 2024 года. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса «Объектив.рф». «Рынок первичной недвижимости штормит: на фоне отмены льготной ипотеки и резкого повышения первоначального взноса по действующим программам продажи новостроек падают. Если в январе-июне совершалось в среднем 626 сделок в месяц, то в июле-октябре — 403 сделки ДДУ ежемесячно», — сообщили аналитики. Уточняется, что если смотреть по количеству проданных квадратных метров, то этот показатель не сильно упал. Так, в первом полугодии застройщики реализовали 29,7 тысячи квадратных метров, а с июля по октябрь — 19,7 тысячи квадратных метров. При этом средняя цена «квадрата» в Перми практически не выросла, а ипотека по действующим льготным программам стала дороже, отметили аналитики. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки не всегда платят ипотеку вовремя. В крае просроченная задолженность по жилищным кредитам составляет более 1 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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