«Там деньги»: политолог Калачев объяснил популярность арабского имени в ХМАО

Популярность имени Мухаммад среди новорожденных в ХМАО связана с финансовой привлекательностью для мигрантов, приезжающих рожать в округ ради детских пособий. Так считает политолог и лидер «Партии любителей пива» Константин Калачев.
«Почему имя Мухаммад самое популярное в ХМАО? Да просто туда приезжают рожать. Оформляют регистрацию. Получают потом детские пособия. Регион богатый. Там деньги», — высказался Калачев в своем telegram-канале.
Политтехнолог также отметил тенденцию югорчанок заключать фиктивные браки с иностранцами. «А среди жительниц ХМАО популярной темой стали фиктивные браки с гражданами постсоветских государств. Впрочем, миграционные потоки в ХМАО уже не раз были предметом обсуждений», — добавил он.
Ранее URA.RU рассказывало, что арабское имя — Мухаммад бьет рекорды у новорожденных в ХМАО. За неполных 11 месяцев 2024 года так назвали более трехсот появившихся на свет мальчиков.
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