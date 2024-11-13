13 ноября 2024

«Там деньги»: политолог Калачев объяснил популярность арабского имени в ХМАО

Политолог Калачев: популярность имени Мухаммад в ХМАО связана с выплатой пособий
© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Калачев считает, что мигранты приезжают в ХМАО рожать ради детских пособий
Константин Калачев считает, что мигранты приезжают в ХМАО рожать ради детских пособий Фото:

Популярность имени Мухаммад среди новорожденных в ХМАО связана с финансовой привлекательностью для мигрантов, приезжающих рожать в округ ради детских пособий. Так считает политолог и лидер «Партии любителей пива» Константин Калачев.

«Почему имя Мухаммад самое популярное в ХМАО? Да просто туда приезжают рожать. Оформляют регистрацию. Получают потом детские пособия. Регион богатый. Там деньги», — высказался Калачев в своем telegram-канале.

Политтехнолог также отметил тенденцию югорчанок заключать фиктивные браки с иностранцами. «А среди жительниц ХМАО популярной темой стали фиктивные браки с гражданами постсоветских государств. Впрочем, миграционные потоки в ХМАО уже не раз были предметом обсуждений», — добавил он.

Ранее URA.RU рассказывало, что арабское имя — Мухаммад бьет рекорды у новорожденных в ХМАО. За неполных 11 месяцев 2024 года так назвали более трехсот появившихся на свет мальчиков.

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Популярность имени Мухаммад среди новорожденных в ХМАО связана с финансовой привлекательностью для мигрантов, приезжающих рожать в округ ради детских пособий. Так считает политолог и лидер «Партии любителей пива» Константин Калачев. «Почему имя Мухаммад самое популярное в ХМАО? Да просто туда приезжают рожать. Оформляют регистрацию. Получают потом детские пособия. Регион богатый. Там деньги», — высказался Калачев в своем telegram-канале. Политтехнолог также отметил тенденцию югорчанок заключать фиктивные браки с иностранцами. «А среди жительниц ХМАО популярной темой стали фиктивные браки с гражданами постсоветских государств. Впрочем, миграционные потоки в ХМАО уже не раз были предметом обсуждений», — добавил он. Ранее URA.RU рассказывало, что арабское имя — Мухаммад бьет рекорды у новорожденных в ХМАО. За неполных 11 месяцев 2024 года так назвали более трехсот появившихся на свет мальчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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