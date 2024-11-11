11 ноября 2024

Арабское имя вновь бьет рекорды среди новорожденных в ХМАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане назвали 339 сыновей Мухаммадом
Югорчане назвали 339 сыновей Мухаммадом Фото:

За неполных 11 месяцев 2024 года Мухаммад стал самым популярным именем у мальчиков, рожденных в ХМАО. Так назвали более трехсот младенцев. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС.

«Мужские имена: Мухаммад (339), Михаил (246), Артем (209), Александр (198), Роман (170)», — так чаще всего называют югорчане новорожденных сыновей. А в первой половине 2024 года на региональный топ-5 претендовали такие имена, как Артем, Мирон и Лев.

По итогам 2023 года самым популярным мужским именем у младенцев также считался Мухаммад. В прошлом году так назвали 348 мальчиков. В переводе на русский язык арабское имя означает «восхваляемый».

Между тем, среди женских имен в округе пока что лидирует София. На втором месте Анна, а на третьем — Амина. В региональный топ также попали Ева и Мария.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчане стали чаще менять имена, фамилии и отчества. Только за первое полугодие 2024 года в ХМАО было зарегистрировано около тысячи актов о перемени имени.

Самые популярные имена у новорожденных в ХМАО с начала 2024 года
Самые популярные имена у новорожденных в ХМАО с начала 2024 года
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За неполных 11 месяцев 2024 года Мухаммад стал самым популярным именем у мальчиков, рожденных в ХМАО. Так назвали более трехсот младенцев. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС. «Мужские имена: Мухаммад (339), Михаил (246), Артем (209), Александр (198), Роман (170)», — так чаще всего называют югорчане новорожденных сыновей. А в первой половине 2024 года на региональный топ-5 претендовали такие имена, как Артем, Мирон и Лев. По итогам 2023 года самым популярным мужским именем у младенцев также считался Мухаммад. В прошлом году так назвали 348 мальчиков. В переводе на русский язык арабское имя означает «восхваляемый». Между тем, среди женских имен в округе пока что лидирует София. На втором месте Анна, а на третьем — Амина. В региональный топ также попали Ева и Мария. Ранее URA.RU сообщало, что югорчане стали чаще менять имена, фамилии и отчества. Только за первое полугодие 2024 года в ХМАО было зарегистрировано около тысячи актов о перемени имени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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