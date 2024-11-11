За неполных 11 месяцев 2024 года Мухаммад стал самым популярным именем у мальчиков, рожденных в ХМАО. Так назвали более трехсот младенцев. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС.
«Мужские имена: Мухаммад (339), Михаил (246), Артем (209), Александр (198), Роман (170)», — так чаще всего называют югорчане новорожденных сыновей. А в первой половине 2024 года на региональный топ-5 претендовали такие имена, как Артем, Мирон и Лев.
По итогам 2023 года самым популярным мужским именем у младенцев также считался Мухаммад. В прошлом году так назвали 348 мальчиков. В переводе на русский язык арабское имя означает «восхваляемый».
Между тем, среди женских имен в округе пока что лидирует София. На втором месте Анна, а на третьем — Амина. В региональный топ также попали Ева и Мария.
Ранее URA.RU сообщало, что югорчане стали чаще менять имена, фамилии и отчества. Только за первое полугодие 2024 года в ХМАО было зарегистрировано около тысячи актов о перемени имени.
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