Челябинские заводы получат 100 миллионов рублей на покупку станков

Челябинские предприятия получат 100 миллионов рублей на выплаты за оборудование, купленное в лизинг. Об этом 14 ноября сообщил первый зампред комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию регионального заксобрания Владимир Перезолов.
«Сто миллионов рублей из областного бюджета будут направлены на уплату платежей по договорам лизинга для покупки промышленного оборудования. Господдержка промышленных предприятий в целях возмещения затрат на уплату платежей по договорам лизинга стала очень востребованной региональной мерой», — цитирует Перезолова пресс-служба заксобрания.
По словам Перезолова, поддержка распространяется на договоры лизинга, по которым было куплено оборудование для выполнения различных технологических операций, а также для добычи и обогащения полезных ископаемых, подъемное, транспортное, испытательное оборудование и средства измерений. По результатам проведенного отбора в этом году гранты будут предоставлены 24 предприятиям, в их числе завод по изготовлению нефтяного оборудования, мясоперерабатывающий комбинат, производитель полимерной упаковки, металлообрабатывающее предприятие и другие. В проекте регионального бюджета на 2025 год финансирование этой меры поддержки промпроизводства планируется сохранить в полном объеме.
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