Челябинские заводы получат 100 миллионов рублей на покупку станков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства пойдут на выплату лизинговых платежей
Средства пойдут на выплату лизинговых платежей Фото:

Челябинские предприятия получат 100 миллионов рублей на выплаты за оборудование, купленное в лизинг. Об этом 14 ноября сообщил первый зампред комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию регионального заксобрания Владимир Перезолов.

«Сто миллионов рублей из областного бюджета будут направлены на уплату платежей по договорам лизинга для покупки промышленного оборудования. Господдержка промышленных предприятий в целях возмещения затрат на уплату платежей по договорам лизинга стала очень востребованной региональной мерой», — цитирует Перезолова пресс-служба заксобрания.

По словам Перезолова, поддержка распространяется на договоры лизинга, по которым было куплено оборудование для выполнения различных технологических операций, а также для добычи и обогащения полезных ископаемых, подъемное, транспортное, испытательное оборудование и средства измерений. По результатам проведенного отбора в этом году гранты будут предоставлены 24 предприятиям, в их числе завод по изготовлению нефтяного оборудования, мясоперерабатывающий комбинат, производитель полимерной упаковки, металлообрабатывающее предприятие и другие. В проекте регионального бюджета на 2025 год финансирование этой меры поддержки промпроизводства планируется сохранить в полном объеме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские предприятия получат 100 миллионов рублей на выплаты за оборудование, купленное в лизинг. Об этом 14 ноября сообщил первый зампред комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию регионального заксобрания Владимир Перезолов. «Сто миллионов рублей из областного бюджета будут направлены на уплату платежей по договорам лизинга для покупки промышленного оборудования. Господдержка промышленных предприятий в целях возмещения затрат на уплату платежей по договорам лизинга стала очень востребованной региональной мерой», — цитирует Перезолова пресс-служба заксобрания. По словам Перезолова, поддержка распространяется на договоры лизинга, по которым было куплено оборудование для выполнения различных технологических операций, а также для добычи и обогащения полезных ископаемых, подъемное, транспортное, испытательное оборудование и средства измерений. По результатам проведенного отбора в этом году гранты будут предоставлены 24 предприятиям, в их числе завод по изготовлению нефтяного оборудования, мясоперерабатывающий комбинат, производитель полимерной упаковки, металлообрабатывающее предприятие и другие. В проекте регионального бюджета на 2025 год финансирование этой меры поддержки промпроизводства планируется сохранить в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...