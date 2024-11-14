Возле места ДТП выстроилась пробка (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 14 ноября на улице Бебеля водитель черной Bentley на скорости снес железный столб. На место аварии приехала реанимация, рассказал очевидец.
«На мосту Таганского ряда пробка. Bentley снесла железный столб. Реанимация и ДПС на месте», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Информация о пострадавших и других участниках аварии не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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