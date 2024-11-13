13 ноября 2024

Бастрыкин потребовал завести дело из-за коммунальщиков, взвинтивших цены в ХМАО

Глава СК отреагировал на жалобы жителей ХМАО на управляющую компанию
© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину пожаловались на управляющую компанию в ХМАО
Александру Бастрыкину пожаловались на управляющую компанию в ХМАО Фото:

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал завести дело из-за жалобы жителей на управляющую компанию в Пыть-Яхе. Югорчане утверждают, что коммунальщики завышают цены и угрожают собственникам.

«По словам заявителей, организация не исполняет своих обязанностей и необоснованно завышает стоимость коммунальных услуг. Кроме того, жители пожаловались на угрозы и физическое насилие со стороны сотрудников УК. Местными властями мер к разрешению ситуации не принимается», — говорится в telegram-канале Следкома.

Силовики сейчас проводят процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководству ведомства в Югре возбудить по данному факту уголовное дело. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК России.

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал завести дело из-за жалобы жителей на управляющую компанию в Пыть-Яхе. Югорчане утверждают, что коммунальщики завышают цены и угрожают собственникам. «По словам заявителей, организация не исполняет своих обязанностей и необоснованно завышает стоимость коммунальных услуг. Кроме того, жители пожаловались на угрозы и физическое насилие со стороны сотрудников УК. Местными властями мер к разрешению ситуации не принимается», — говорится в telegram-канале Следкома. Силовики сейчас проводят процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководству ведомства в Югре возбудить по данному факту уголовное дело. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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