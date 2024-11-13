Бастрыкин потребовал завести дело из-за коммунальщиков, взвинтивших цены в ХМАО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал завести дело из-за жалобы жителей на управляющую компанию в Пыть-Яхе. Югорчане утверждают, что коммунальщики завышают цены и угрожают собственникам.
«По словам заявителей, организация не исполняет своих обязанностей и необоснованно завышает стоимость коммунальных услуг. Кроме того, жители пожаловались на угрозы и физическое насилие со стороны сотрудников УК. Местными властями мер к разрешению ситуации не принимается», — говорится в telegram-канале Следкома.
Силовики сейчас проводят процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководству ведомства в Югре возбудить по данному факту уголовное дело. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК России.
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