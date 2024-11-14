Общественный транспорт Тюмени ждет масштабное обновление

В Тюмени добавят «умные» остановки и валидаторы для модернизации автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний возраст автобусов составит 3,5 года
Средний возраст автобусов составит 3,5 года Фото:

В тюменский общественный транспорт внедрят цифровые сервисы, в числе которых «умные» остановки и валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев во время форума «Города России: локомотивы роста» в Екатеринбурге.

«Используя федеральные меры финансовой поддержки, мы обновили четверть подвижного состава, к концу года средний возраст автобусов составит чуть более 3,5 лет. Это хороший задел на ближайшую перспективу. Мы работаем в направлении внедрения всех возможных цифровых сервисов, в том числе и для общественного транспорта, — это и „умные“ остановки, и бескондукторная система оплаты проезда», — сообщил Афанасьев во время сессии, на которой присутствовал журналист URA.RU.

Глава города добавил, что Тюмень также в вопросе транспорта перенимает опыт коллег из других регионов. Совместно с ними изучаются различные практики, которые помогут быстрее добиться результатов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в ПАТП-1 прибыли 80 новых автобусов. Они оснащены системами климат-контроля, камерами наблюдения и валидаторами. Первый обновленный транспорт уже вышел на линии.

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В тюменский общественный транспорт внедрят цифровые сервисы, в числе которых «умные» остановки и валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев во время форума «Города России: локомотивы роста» в Екатеринбурге. «Используя федеральные меры финансовой поддержки, мы обновили четверть подвижного состава, к концу года средний возраст автобусов составит чуть более 3,5 лет. Это хороший задел на ближайшую перспективу. Мы работаем в направлении внедрения всех возможных цифровых сервисов, в том числе и для общественного транспорта, — это и „умные“ остановки, и бескондукторная система оплаты проезда», — сообщил Афанасьев во время сессии, на которой присутствовал журналист URA.RU. Глава города добавил, что Тюмень также в вопросе транспорта перенимает опыт коллег из других регионов. Совместно с ними изучаются различные практики, которые помогут быстрее добиться результатов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в ПАТП-1 прибыли 80 новых автобусов. Они оснащены системами климат-контроля, камерами наблюдения и валидаторами. Первый обновленный транспорт уже вышел на линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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