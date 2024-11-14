Шипулин разочаровался в Госдуме, ему ищут новое место во власти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний в школе № 31. Екатеринбург, шипулин антон
Антон Шипулин трудится в парламенте с 2019 года Фото:

Депутат Госдумы от Свердловской области, прославленный спортсмен Антон Шипулин не будет переизбираться на новый срок. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении самого известного свердловского политика.

По словам собеседника, «Шипулину изначально не нравилось в Госдуме, а за последнее время он лишь убедился: делать там нечего». «Участвовать в выборах [2026 года] он не планирует. Сейчас идут переговоры о его переходе в исполнительную власть», — поделился источник. Сам Шипулин от комментариев воздержался.

В ГД он работает с 2019 года, представляет Серовский округ. Считается, что в политику Шипулин попал не без участия губернатора Евгения Куйвашева — они давние друзья.

Шипулин считается одним из лучших биатлонистов в новейшей истории России. Он побеждал на чемпионатах мира и Олимпиаде в Сочи 2014 года (впоследствии награды его лишили), становился призером европейских стартов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы от Свердловской области, прославленный спортсмен Антон Шипулин не будет переизбираться на новый срок. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении самого известного свердловского политика. По словам собеседника, «Шипулину изначально не нравилось в Госдуме, а за последнее время он лишь убедился: делать там нечего». «Участвовать в выборах [2026 года] он не планирует. Сейчас идут переговоры о его переходе в исполнительную власть», — поделился источник. Сам Шипулин от комментариев воздержался. В ГД он работает с 2019 года, представляет Серовский округ. Считается, что в политику Шипулин попал не без участия губернатора Евгения Куйвашева — они давние друзья. Шипулин считается одним из лучших биатлонистов в новейшей истории России. Он побеждал на чемпионатах мира и Олимпиаде в Сочи 2014 года (впоследствии награды его лишили), становился призером европейских стартов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...