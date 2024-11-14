Шипулин разочаровался в Госдуме, ему ищут новое место во власти

14 ноября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Антон Шипулин трудится в парламенте с 2019 года Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Госдумы от Свердловской области, прославленный спортсмен Антон Шипулин не будет переизбираться на новый срок. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении самого известного свердловского политика. По словам собеседника, «Шипулину изначально не нравилось в Госдуме, а за последнее время он лишь убедился: делать там нечего». «Участвовать в выборах [2026 года] он не планирует. Сейчас идут переговоры о его переходе в исполнительную власть», — поделился источник. Сам Шипулин от комментариев воздержался. В ГД он работает с 2019 года, представляет Серовский округ. Считается, что в политику Шипулин попал не без участия губернатора Евгения Куйвашева — они давние друзья. Шипулин считается одним из лучших биатлонистов в новейшей истории России. Он побеждал на чемпионатах мира и Олимпиаде в Сочи 2014 года (впоследствии награды его лишили), становился призером европейских стартов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от Свердловской области, прославленный спортсмен Антон Шипулин не будет переизбираться на новый срок. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении самого известного свердловского политика. По словам собеседника, «Шипулину изначально не нравилось в Госдуме, а за последнее время он лишь убедился: делать там нечего». «Участвовать в выборах [2026 года] он не планирует. Сейчас идут переговоры о его переходе в исполнительную власть», — поделился источник. Сам Шипулин от комментариев воздержался. В ГД он работает с 2019 года, представляет Серовский округ. Считается, что в политику Шипулин попал не без участия губернатора Евгения Куйвашева — они давние друзья. Шипулин считается одним из лучших биатлонистов в новейшей истории России. Он побеждал на чемпионатах мира и Олимпиаде в Сочи 2014 года (впоследствии награды его лишили), становился призером европейских стартов.