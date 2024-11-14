Челябинский суд обязал конный завод «Рависа» ликвидировать свалку

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Племенной завод обязал ПКЗ «Дубровский» ликвидировать свалку
Племенной завод обязал ПКЗ «Дубровский» ликвидировать свалку Фото:

В Челябинской области суд обязал АО «Племенной конный завод Дубровский», входящий в агрохолдинг «Равис», ликвидировать несанкционированную свалку. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года в регионе выявили 11 свалок.

«По решению суда АО „Племенной конный завод Дубровский“ обязан провести рекультивацию земельного участка площадью 1,9 га в Красноармейском районе в соответствии с проектом рекультивации до июля 2025 года. Проект рекультивации представлен надзорному органу», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Чтобы получить комментарий представителей «Рависа», URA.RU обратилось в пресс-службу компании. К моменту публикации материала ответ не поступил.

Под контролем Россельхознадзора в регионе ликвидировали девять свалок на 13,4 га сельхозземель. Кроме Красноармейского района, эта деятельность затронула Сосновский, Троицкий районы. Всего в области выявлено 11 свалок на общей площади 15,6 га. Работа по устранению оставшихся мест несанкционированного хранения твердых бытовых отходов продолжилась.

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В Челябинской области суд обязал АО «Племенной конный завод Дубровский», входящий в агрохолдинг «Равис», ликвидировать несанкционированную свалку. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года в регионе выявили 11 свалок. «По решению суда АО „Племенной конный завод Дубровский“ обязан провести рекультивацию земельного участка площадью 1,9 га в Красноармейском районе в соответствии с проектом рекультивации до июля 2025 года. Проект рекультивации представлен надзорному органу», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Чтобы получить комментарий представителей «Рависа», URA.RU обратилось в пресс-службу компании. К моменту публикации материала ответ не поступил. Под контролем Россельхознадзора в регионе ликвидировали девять свалок на 13,4 га сельхозземель. Кроме Красноармейского района, эта деятельность затронула Сосновский, Троицкий районы. Всего в области выявлено 11 свалок на общей площади 15,6 га. Работа по устранению оставшихся мест несанкционированного хранения твердых бытовых отходов продолжилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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