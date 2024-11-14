Тюменскую психбольницу закрыли на карантин

В больнице отказались давать комментарий по поводу введенных ограничений
Тюменскую областную клиническую психиатрическую больницу, расположенную в поселке Винзили, закрыли на карантин. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Приехали навестить родственника. Нас к нему не пустили, сказали, что учреждение закрыто на карантин», — сообщили тюменцы.
Заместитель главного врача винзилинской больницы Марина Фомушкина в разговоре с корреспондентом агентства отказалась комментировать ситуацию. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что решение о закрытии учреждений на карантин принимает управление Роспотребнадзора. Туда направлен письменный запрос.
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