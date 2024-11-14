Тюменскую психбольницу закрыли на карантин

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В больнице отказались давать комментарий по поводу введенных ограничений
В больнице отказались давать комментарий по поводу введенных ограничений Фото:

Тюменскую областную клиническую психиатрическую больницу, расположенную в поселке Винзили, закрыли на карантин. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Приехали навестить родственника. Нас к нему не пустили, сказали, что учреждение закрыто на карантин», — сообщили тюменцы.

Заместитель главного врача винзилинской больницы Марина Фомушкина в разговоре с корреспондентом агентства отказалась комментировать ситуацию. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что решение о закрытии учреждений на карантин принимает управление Роспотребнадзора. Туда направлен письменный запрос.

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Тюменскую областную клиническую психиатрическую больницу, расположенную в поселке Винзили, закрыли на карантин. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Приехали навестить родственника. Нас к нему не пустили, сказали, что учреждение закрыто на карантин», — сообщили тюменцы. Заместитель главного врача винзилинской больницы Марина Фомушкина в разговоре с корреспондентом агентства отказалась комментировать ситуацию. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что решение о закрытии учреждений на карантин принимает управление Роспотребнадзора. Туда направлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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