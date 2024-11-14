Челябинцы на новогодние праздники полетят в Египет и поедут на местные курорты

Жители Челябинской области на новогодние праздники выбирают главным образом местные курорты, а из зарубежных — Египет и Стамбул. Как URA.RU рассказали участники рынка, стоимость праздничного отдыха превышает туры в обычные даты на 100-150%.
«Популярностью пользуется Египет, вылеты в который ведутся из Екатеринбурга. Часто стали спрашивать туры в Стамбул. Также туристы едут на местные курорты с новогодней программой», — рассказала URA.RU руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева.
Собеседница URA.RU отметила, что в настоящее время отправиться в Стамбул стоит из Екатеринбурга 50 тысяч рублей, на новогодние даты 100 тысяч. На поездки в Сочи запроса нет. Однако в компании «Слетать.ру» заметили интерес к поездкам в Абхазию.
«В топ направлений для путешествий с вылетом из Челябинска и заездами в течение новогодних праздников на текущий момент входит также Россия. Отдыхать челябинцы, по нашей статистике, с заездами в течение новогодних праздников на текущий момент собираются в ОАЭ, Египте и Индии», — пояснили URA.RU в офисе «Слетать.ру».
Васильева добавила, что новогодний выбор у челябинцев традиционный. Туристы хотят лететь туда, где тепло и имеется разнообразная экскурсионная программа.
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