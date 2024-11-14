Песков заявил, что у России нет спецпосланника по Украине, как у США

14 ноября 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сам принимает вопросы по Украине, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России нет спецпосланника по Украине, все решения по этому направлению принимает президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Украинское направление это курирует Путин лично. Он является верховным главкомом. Каких-то у нас спецпослаников на этот счет нет», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее избранный президент США Дональд Трамп определился со спецпосланником на Украине для завершения СВО. Конкретная фамилия пока неизвестна. По данным источников, это будет человек «большим доверием». Трамп официально вступить в должность президента США только в январе 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У России нет спецпосланника по Украине, все решения по этому направлению принимает президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Украинское направление это курирует Путин лично. Он является верховным главкомом. Каких-то у нас спецпослаников на этот счет нет», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее избранный президент США Дональд Трамп определился со спецпосланником на Украине для завершения СВО. Конкретная фамилия пока неизвестна. По данным источников, это будет человек «большим доверием». Трамп официально вступить в должность президента США только в январе 2025 года.