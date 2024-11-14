Власти ЯНАО назвали условия для налоговых преференций

В 2025—2027 годах налоговые преференции в ЯНАО будут действовать для организаций, реализующих инвестиционные проекты. На льготы могут рассчитывать резиденты Арктической зоны, промышленные парки, строители арендного жилья, туристические организации и производители газа. Об особенностях налоговой политики округа на ближайшие три года сообщают в департаменте финансов ЯНАО.
Следующие три года налоговая политика Ямала будет тесно связана с инвестиционным развитием региона. Налоговые преференции коснутся резидентов и управляющих компаний промышленных парков регионального значения, резидентов Арктической зоны. В этом же списке — компании, строящие арендное жилье, организации в области информации и связи, производители газа, туристические компании, говорится в постановлении губернатора округа Дмитрия Артюхова «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики ЯНАО на 2025-2027 годы».
Как и прежде, власти округа рассчитывают на то, что инвестиционный рост региону будут обеспечивать предприятия топливно-энергетического комплекса. По данным источника, объем поступлений налога на прибыль организаций в окружной бюджет в 2025 году прогнозируется в сумме 120,5 млрд рублей. Чуть менее высокими ожидаются налоги на имущество организаций — 118,8 млрд рублей.
Законопроект о налоговых преференциях для предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в регионе, ямальские парламентарии рассмотрят 21 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия топливно-энергетического комплекса Ямало-Ненецкого АО в 2025—2027 годах останутся основными налогоплательщиками округа. В структуре доходной части казны Ямала величина налоговых отчислений ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК» и других корпораций составит 68%.
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