В Тюмени подорожали елки

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Елки подорожали по сравнению с прошлым годом на 15%
Елки подорожали по сравнению с прошлым годом на 15% Фото:

В Тюмени по сравнению с прошлым годом стоимость искусственных елок выросла на 15%. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании по продаже новогодних деревьев.

«Елки в этом году сильно подорожали. По сравнению с 2023 годом, цена выросла в среднем на 15%. Опять же все зависит от страны-производителя. Сильнее всего выросли цены на елки импортных производителей», — сообщил консультант магазина по продаже елок.

Стоимость искусственных новогодних деревьев в Тюмени начинается от трех тысяч рублей и доходит до 125 тысяч. Цена зависит от размера, высоты елки, материала и производителя.

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В Тюмени по сравнению с прошлым годом стоимость искусственных елок выросла на 15%. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании по продаже новогодних деревьев. «Елки в этом году сильно подорожали. По сравнению с 2023 годом, цена выросла в среднем на 15%. Опять же все зависит от страны-производителя. Сильнее всего выросли цены на елки импортных производителей», — сообщил консультант магазина по продаже елок. Стоимость искусственных новогодних деревьев в Тюмени начинается от трех тысяч рублей и доходит до 125 тысяч. Цена зависит от размера, высоты елки, материала и производителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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