В Тюмени подорожали елки

Елки подорожали по сравнению с прошлым годом на 15%
В Тюмени по сравнению с прошлым годом стоимость искусственных елок выросла на 15%. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании по продаже новогодних деревьев.
«Елки в этом году сильно подорожали. По сравнению с 2023 годом, цена выросла в среднем на 15%. Опять же все зависит от страны-производителя. Сильнее всего выросли цены на елки импортных производителей», — сообщил консультант магазина по продаже елок.
Стоимость искусственных новогодних деревьев в Тюмени начинается от трех тысяч рублей и доходит до 125 тысяч. Цена зависит от размера, высоты елки, материала и производителя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!