В Курганской области наградят девять многодетных матерей

Власти распорядились наградить девять жительниц Курганской области знаками отличия «Материнская слава». Данная информация размещена на портале правовой информации.
«Наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ второй степени за рождение и достойное воспитание семи детей Дмитриеву Анастасию Сергеевну», — говорится в постановлении. Документ подписан первым замгубернатора региона Андреем Алексеевым.
За рождение и достойное воспитание пяти или шести детей награды получат еще восемь женщин. Знаком отличия третьей степени наградят Айшат Амадаеву, Анжелу Аскерову, Анастасию Герус, Надежду Нифонтову, Елену Обанину, Ирину Пылкову, Анжелу Сурову и Наталью Ульянову.
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