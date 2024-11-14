В Курганской области наградят девять многодетных матерей

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Курганских женщин наградят знаком отличия «Материнская слава»
Курганских женщин наградят знаком отличия «Материнская слава» Фото:

Власти распорядились наградить девять жительниц Курганской области знаками отличия «Материнская слава». Данная информация размещена на портале правовой информации.

«Наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ второй степени за рождение и достойное воспитание семи детей Дмитриеву Анастасию Сергеевну», — говорится в постановлении. Документ подписан первым замгубернатора региона Андреем Алексеевым.

За рождение и достойное воспитание пяти или шести детей награды получат еще восемь женщин. Знаком отличия третьей степени наградят Айшат Амадаеву, Анжелу Аскерову, Анастасию Герус, Надежду Нифонтову, Елену Обанину, Ирину Пылкову, Анжелу Сурову и Наталью Ульянову. 

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Власти распорядились наградить девять жительниц Курганской области знаками отличия «Материнская слава». Данная информация размещена на портале правовой информации. «Наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ второй степени за рождение и достойное воспитание семи детей Дмитриеву Анастасию Сергеевну», — говорится в постановлении. Документ подписан первым замгубернатора региона Андреем Алексеевым. За рождение и достойное воспитание пяти или шести детей награды получат еще восемь женщин. Знаком отличия третьей степени наградят Айшат Амадаеву, Анжелу Аскерову, Анастасию Герус, Надежду Нифонтову, Елену Обанину, Ирину Пылкову, Анжелу Сурову и Наталью Ульянову. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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