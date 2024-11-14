Названы самые застраиваемые районы Екатеринбурга

В Екатеринбурге районами с наибольшим количеством застройки стали: Академический, Солнечный и Новокольцовский. Об этом на форуме «Города России» рассказал руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«В Академическом районе строится один миллион квадратных метров жилья. В Солнечном — 230 тысяч квадратных метров, а в Новокольцовском — 110 тысяч квадратных метров, это если говорить о новых районах города. Суммарно они занимают около трети от всего объема строительства», — заявил Хорьков. Как отмечает аналитик, еще совсем недавно север города «был дефицитным», однако сейчас ситуация выровнялась.
Что касается развития уже сложившихся районов, то, по словам эксперта, на ВИЗе развивается застройка объемом в 490 тысяч квадратных метров. В Юго-западном районе — 360 тысяч «квадратов», на Уктусе — 340 тысяч «квадратов».
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