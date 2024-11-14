В Заозерном районе Кургана тюменский застройщик хочет выселить конный лагерь из-за строительства жилого комплекса на берегу озера Черного. Об этом корреспонденту URA.RU заявили представители клуба и предоставили обращение первого заместителя атамана Татарстана, подключившегося к проблеме местных казаков.
«В дом к нашим братьям в Кургане, в конный лагерь Заозерный, пришла беда. Администрация и строители, которые там строят многоэтажные дома, пытаются их оттуда вытеснить. Что вы делаете, администрация и строители? Вместо того чтобы помочь, вы вставляете палки в колеса. Хочу заверить, что мы так это дело не оставим», — сказал в своем обращении первый заместитель атамана регионального отделения казачества России по Республике Татарстан Рустем Жига.
В своем обращении он также отметил, что в лагере занимаются иппотерапией. Его посещают более сотни детей. К тому же, в нем находятся лошади, которые прошли в этом году международный конный поход из Кургана в Монголию длиной более четырех тысяч километров. О ходе похода Жига лично докладывал президенту Владимиру Путину в ходе встречи в Улан-Баторе. Первый зам атамана Татарстана добавил, что для разрешения проблемы готовы обратиться к Кубани и Дону, всем казачьим батальонам и бригадам из зоны СВО.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службы застройщика и мэрию Кургана. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на озере Черном планируют комплексную жилую застройку. Также в рамках КРТ на водоеме будут благоустраивать набережные. Для этого специально приглашали проектировщиков из Казани. В стратегии развития общественных пространств на территории озера, который они обсуждали с горожанами, предполагал наличие конного клуба возле водоема.
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