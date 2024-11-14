Врачи из ХМАО раскрыли, какое опасное осложнение может привести к выкидышу

Акушеры из ХМАО предупредили об угрозе для беременных
© Служба новостей «URA.RU»
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Истмико-цервикальная недостаточность может привести к выкидышу
Истмико-цервикальная недостаточность может привести к выкидышу Фото:

Врачи из окружного перинатального центра Нижневартовска (ХМАО) рассказали, что патологическое открытие шейки матки может привести к выкидышу или преждевременным родам. Об этом акушеры-гинекологи больницы написали в соцсетях.

«Шейка матки выступает в роли „затвора“, который препятствует проникновению микроорганизмов из влагалища и обеспечивает защиту развивающегося плода. Если этот естественный барьер перестает выполнять свою функцию, возникает риск для здоровья будущего ребенка и сохранения самой беременности. Если околоплодные воды изливаются раньше срока и это происходит на раннем этапе беременности (до 22 недель), то ребенка, к сожалению, не удастся спасти — произойдет выкидыш. Если шейка матки раскрывается в более позднем сроке, то это может привести к преждевременным родам», — сообщают врачи перинатального центра на своей странице ВКонтакте.

Диагностируется патологическое открытие шейки матки (истмико-цервикальная недостаточность — прим. URA.RU) почти в трети всех случаев невынашивания. Симптомами служат покалывание и ощущение давления в области влагалища, прямой кишки и нижней части живота в течение беременности. При таких ощущениях нужно незамедлительно обратиться к врачу для проведения осмотра и ультразвукового исследования — цервикометрии.

«В ранние периоды норма для длины шейки матки составляет 35-45 мм, а для более поздних — 30-35 мм», — сообщают в центре. Женщинам с повышенным риском развития ИЦН (истмико-цервикальной недостаточности) может назначаться проведение цервикометрии с 15-й по 24-ю неделю с периодичностью через одну-две недели. А при угрозе преждевременных родов — еженедельно.

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Врачи из окружного перинатального центра Нижневартовска (ХМАО) рассказали, что патологическое открытие шейки матки может привести к выкидышу или преждевременным родам. Об этом акушеры-гинекологи больницы написали в соцсетях. «Шейка матки выступает в роли „затвора“, который препятствует проникновению микроорганизмов из влагалища и обеспечивает защиту развивающегося плода. Если этот естественный барьер перестает выполнять свою функцию, возникает риск для здоровья будущего ребенка и сохранения самой беременности. Если околоплодные воды изливаются раньше срока и это происходит на раннем этапе беременности (до 22 недель), то ребенка, к сожалению, не удастся спасти — произойдет выкидыш. Если шейка матки раскрывается в более позднем сроке, то это может привести к преждевременным родам», — сообщают врачи перинатального центра на своей странице ВКонтакте. Диагностируется патологическое открытие шейки матки (истмико-цервикальная недостаточность — прим. URA.RU) почти в трети всех случаев невынашивания. Симптомами служат покалывание и ощущение давления в области влагалища, прямой кишки и нижней части живота в течение беременности. При таких ощущениях нужно незамедлительно обратиться к врачу для проведения осмотра и ультразвукового исследования — цервикометрии. «В ранние периоды норма для длины шейки матки составляет 35-45 мм, а для более поздних — 30-35 мм», — сообщают в центре. Женщинам с повышенным риском развития ИЦН (истмико-цервикальной недостаточности) может назначаться проведение цервикометрии с 15-й по 24-ю неделю с периодичностью через одну-две недели. А при угрозе преждевременных родов — еженедельно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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