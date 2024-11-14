В службе единого заказчика Нефтеюганска прошли обыски

Силовики устроили обыски в службе единого заказчика Нефтеюганска (ХМАО) — подведомственном управлению ЖКХ мэрии муниципальном казенном учреждении. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа уточнил, что начальника отдела капремонта Казбека Аджиева задержали.
«Аджиев задержан. Говорят, что его подозревают в махинациях с госконтрактами. Он подписывал акты выполненных работ, которые по факту так и не были проведены», — уточнил инсайдер.
Другой информатор сообщил, что Аджиева могут подозревать в получении взятки от подрядчика. «Говорят, у него серьезно болен ребенок. Это могло стать причиной лоббирования интересов недобросовестных подрядчиков», — заметил источник.
Подтверждение информации на момент публикации новости получить не удалось. Ответ пресс-службы следственного управления СК РФ по ХМАО ожидается.
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