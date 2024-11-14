В службе единого заказчика Нефтеюганска прошли обыски. Инсайд

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В службе единого заказчика Нефтеюганска прошли обыски
В службе единого заказчика Нефтеюганска прошли обыски Фото:

Силовики устроили обыски в службе единого заказчика Нефтеюганска (ХМАО) — подведомственном управлению ЖКХ мэрии муниципальном казенном учреждении. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа уточнил, что начальника отдела капремонта Казбека Аджиева задержали.

«Аджиев задержан. Говорят, что его подозревают в махинациях с госконтрактами. Он подписывал акты выполненных работ, которые по факту так и не были проведены», — уточнил инсайдер.

Другой информатор сообщил, что Аджиева могут подозревать в получении взятки от подрядчика. «Говорят, у него серьезно болен ребенок. Это могло стать причиной лоббирования интересов недобросовестных подрядчиков», — заметил источник.

Подтверждение информации на момент публикации новости получить не удалось. Ответ пресс-службы следственного управления СК РФ по ХМАО ожидается.

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Силовики устроили обыски в службе единого заказчика Нефтеюганска (ХМАО) — подведомственном управлению ЖКХ мэрии муниципальном казенном учреждении. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа уточнил, что начальника отдела капремонта Казбека Аджиева задержали. «Аджиев задержан. Говорят, что его подозревают в махинациях с госконтрактами. Он подписывал акты выполненных работ, которые по факту так и не были проведены», — уточнил инсайдер. Другой информатор сообщил, что Аджиева могут подозревать в получении взятки от подрядчика. «Говорят, у него серьезно болен ребенок. Это могло стать причиной лоббирования интересов недобросовестных подрядчиков», — заметил источник. Подтверждение информации на момент публикации новости получить не удалось. Ответ пресс-службы следственного управления СК РФ по ХМАО ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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