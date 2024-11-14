Тюменская мэрия планирует покрывать дефицит бюджета за счет кредитов

Дефицит бюджета Тюмени в 2025 году может достичь трех млрд рублей. Об этом во время публичных слушаний по проекту решения Тюменской городской думы «О бюджете города Тюмени на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» заявил директор департамента финансов и налоговой политики городской администрации Артем Катренко. Он уточнил, что недостающие средства мэрия частично может взять в кредит.
«Дефицит [бюджета] нам удалось снизить на 8%. По отношению к текущему году он составит около трех млрд рублей. В качестве источников финансирования дефицита предусмотрен коммерческий кредит на сумму 780 миллионов рублей и чуть более двух млрд рублей — это ставки, ожидаемые на начало следующего года. Привлечение кредита мы планируем только в декабре 2025 года. По нашей оценке, раньше средства нам не понадобятся. Мы рассчитываем, что ситуация с поступлениями в бюджет относительно предварительных прогнозов улучшится и тогда ресурсы не потребуются нам вовсе», — заявил Катренко.
Он добавил, что при планировании бюджета на 2024 год мэрия также рассматривала вопрос кредитования, но на сумму 1,7 млрд рублей. Но динамика поступления средств в казну позволила этого избежать.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской облдуме приняли проект бюджета на 2025 год. Депутаты заявили, что он будет социально ориентированным.
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