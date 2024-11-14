Эндокринолог Мисникова: домашняя пыль увеличивает риск развития диабета

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Для здоровья требуется регулярно прибираться в квартире
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Домашняя пыль увеличивает риск развития диабета из-за наличия в ней вредных веществ. Об этом сообщила главный эндокринолог Московской области Инна Мисникова.

«Причина возникновения диабета также связана с экологией. Вредоносные вещества, которые есть в домашней пыли и атмосфере, тоже могут провоцировать нарушения метаболизма», — передает слова Мисниковой «Общественное телевидение России».  

Она также подчеркнула влияние употребления переработанных продуктов на организм. Недостаток сна, то есть менее шести часов, также может способствовать развитию диабета, так же как и снижение физической активности, заключила Мисникова.

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Домашняя пыль увеличивает риск развития диабета из-за наличия в ней вредных веществ. Об этом сообщила главный эндокринолог Московской области Инна Мисникова. «Причина возникновения диабета также связана с экологией. Вредоносные вещества, которые есть в домашней пыли и атмосфере, тоже могут провоцировать нарушения метаболизма», — передает слова Мисниковой «Общественное телевидение России».   Она также подчеркнула влияние употребления переработанных продуктов на организм. Недостаток сна, то есть менее шести часов, также может способствовать развитию диабета, так же как и снижение физической активности, заключила Мисникова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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