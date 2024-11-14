Эндокринолог Мисникова: домашняя пыль увеличивает риск развития диабета

Домашняя пыль увеличивает риск развития диабета из-за наличия в ней вредных веществ. Об этом сообщила главный эндокринолог Московской области Инна Мисникова.
«Причина возникновения диабета также связана с экологией. Вредоносные вещества, которые есть в домашней пыли и атмосфере, тоже могут провоцировать нарушения метаболизма», — передает слова Мисниковой «Общественное телевидение России».
Она также подчеркнула влияние употребления переработанных продуктов на организм. Недостаток сна, то есть менее шести часов, также может способствовать развитию диабета, так же как и снижение физической активности, заключила Мисникова.
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