Мишустин повысил Колесникова до первого замминистра

Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников стал первым замминистра. Соответствующее распоряжение было принято главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Мишустин повысил замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова до первого замминистра», — говорится в распоряжении. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Максим Колесников родился 3 июля 1987 года в Перми. В 2009 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит», а в 2019-м прошел переподготовку в РАНХиГС по «Государственному и муниципальному управлению». С декабря 2020 по июнь 2022 года возглавлял департамент секторов экономики Минэкономразвития РФ, а с 14 июня 2022 года — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации. Кандидат экономических наук.
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