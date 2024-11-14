Мишустин повысил Колесникова до первого замминистра

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Максим Колесников стал первым замминистра Минэкономразвития
Максим Колесников стал первым замминистра Минэкономразвития Фото:

Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников стал первым замминистра. Соответствующее распоряжение было принято главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Мишустин повысил замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова до первого замминистра», — говорится в распоряжении. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Максим Колесников родился 3 июля 1987 года в Перми. В 2009 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит», а в 2019-м прошел переподготовку в РАНХиГС по «Государственному и муниципальному управлению». С декабря 2020 по июнь 2022 года возглавлял департамент секторов экономики Минэкономразвития РФ, а с 14 июня 2022 года — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

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Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников стал первым замминистра. Соответствующее распоряжение было принято главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. «Мишустин повысил замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова до первого замминистра», — говорится в распоряжении. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Максим Колесников родился 3 июля 1987 года в Перми. В 2009 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит», а в 2019-м прошел переподготовку в РАНХиГС по «Государственному и муниципальному управлению». С декабря 2020 по июнь 2022 года возглавлял департамент секторов экономики Минэкономразвития РФ, а с 14 июня 2022 года — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации. Кандидат экономических наук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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