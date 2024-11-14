Экс-замгенсекретаря НАТО высказалась насчет уступок России Трампу по СВО

Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предложила три возможные уступки, которые Россия могла бы сделать избранному президенту США Дональду Трампу в свете конфликта с Украиной. Эти уступки включают следующее: прекращение огня, поддержку перспективы вступления Украины в НАТО и возобновление переговоров по контролю над ядерным вооружением.
«Россия может сделать Дональду Трампу по крайней мере три уступки», — написала Геттемюллер в своей колонке для Financial Times. Первая из этих уступок заключается в предложении формулировки для прекращения огня на Украине, основанной на статусе Западной Германии после Второй мировой войны, что позволит сохранить территориальную целостность.
Вторая уступка заключается в возможности легкого вступления Украины в НАТО, что исключит неопределенность, и предполагает постепенное приближение к членству как в Североатлантическом альянсе, так и в Европейском союзе (ЕС). Третьей уступкой станет возобновление переговоров по контролю над ядерным вооружением.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не планирует делать никаких уступок и разменов в урегулировании конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что относительно урегулирования конфликта Россия готова к разумным компромиссам. Однако он добавил, что на данный момент между Москвой и Киевом нет никаких предметных переговоров, и обсуждать возможные договоренности пока преждевременно., передает «Национальная служба новостей».
Аналогичные заявления делал и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва, по его словам, не согласится на уступки США, если они будут пытаться навязать односторонние условия. По его словам, односторонние уступки России остались в прошлом, и в будущем, даже при лучших отношениях с НАТО и ЕС, они не будут возможны. Рябков подчеркнул, что соглашения могут состояться только на взаимовыгодной основе, а не через «подачки» или «жесты доброй воли».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.