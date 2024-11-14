Пропала вода и сломались лифты: коммунальщики Перми прокомментировали скачок напряжения

Из-за кратковременного скачка напряжения вечером 14 ноября в многоквартирных домах Перми перестали работать лифты и домофоны, были зафиксированы проблемы с подачей воды. Представители «Новогор-Прикамья» объяснили, что случившееся вывело из строя оборудование.
«В 19:44 насосные станции ЧОС 2, Северная, Заречная, Кислотные Дачи были перезапущены, режим водоснабжения восстанавливается. Насосная станция БКВ2 в процессе запуска — пока пониженное давление воды вплоть до полного отсутствия может быть в Мотовилихинском, Ленинском и части Свердловского района», — пояснили коммунальщики изданию «Коммерант-Прикамье». Ожидается, что водоснабжение в городе нормализуется в ближайшее время.
Специалисты пермского филиала «Россети Урал» заявили, что отключение и посадка напряжения кабельно-воздушной линии «Застровка — Западная» произошли из-за поломки на подстанции «Машиностроитель». Она принадлежит другому собственнику, подчеркнули энергетики. В настоящее время городской электросетевой комплекс работает в штатном режиме.
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