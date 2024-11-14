В Кургане набережную выкапывают из-под снега, чтобы доделать ремонт. Видео

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Ремонт не успели закончить до снега, а работы впереди еще очень много
Ремонт не успели закончить до снега, а работы впереди еще очень много Фото:

На набережной в Кургане, где не успели закончить ремонтные работы до выпадения снега, нашли способ довести дело до конца. Рабочие выкапывают ее из-под снега по квадратам, переходя с одного на другой. Видео, как это происходит, прислала жительница города.

«Посмотрите, что творится на набережной... И смех, и грех. Мы живем рядом, поэтому это безобразие наблюдаем каждый день. Лавочки с урнами в нижнем ярусе на место так и не вернули, а сейчас и сверху все разворотили. Бордюры все сняли, а чтобы поставить новые, все сначала приходится от снега очищать, зима же как всегда внезапно наступила», — поделилась жительница Кургана Юлия И.

Ранее URA.RU писало о проводимых на набережной работах. После наводнения рабочие укрепляли берег щебнем, сеткой и плиткой. Работы должны были завершиться до ноября. Чтобы уточнить, когда закончится ремонт на набережной, в мэрию направлен запрос.

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На набережной в Кургане, где не успели закончить ремонтные работы до выпадения снега, нашли способ довести дело до конца. Рабочие выкапывают ее из-под снега по квадратам, переходя с одного на другой. Видео, как это происходит, прислала жительница города. «Посмотрите, что творится на набережной... И смех, и грех. Мы живем рядом, поэтому это безобразие наблюдаем каждый день. Лавочки с урнами в нижнем ярусе на место так и не вернули, а сейчас и сверху все разворотили. Бордюры все сняли, а чтобы поставить новые, все сначала приходится от снега очищать, зима же как всегда внезапно наступила», — поделилась жительница Кургана Юлия И. Ранее URA.RU писало о проводимых на набережной работах. После наводнения рабочие укрепляли берег щебнем, сеткой и плиткой. Работы должны были завершиться до ноября. Чтобы уточнить, когда закончится ремонт на набережной, в мэрию направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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