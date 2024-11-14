На набережной в Кургане, где не успели закончить ремонтные работы до выпадения снега, нашли способ довести дело до конца. Рабочие выкапывают ее из-под снега по квадратам, переходя с одного на другой. Видео, как это происходит, прислала жительница города.
«Посмотрите, что творится на набережной... И смех, и грех. Мы живем рядом, поэтому это безобразие наблюдаем каждый день. Лавочки с урнами в нижнем ярусе на место так и не вернули, а сейчас и сверху все разворотили. Бордюры все сняли, а чтобы поставить новые, все сначала приходится от снега очищать, зима же как всегда внезапно наступила», — поделилась жительница Кургана Юлия И.
Ранее URA.RU писало о проводимых на набережной работах. После наводнения рабочие укрепляли берег щебнем, сеткой и плиткой. Работы должны были завершиться до ноября. Чтобы уточнить, когда закончится ремонт на набережной, в мэрию направлен запрос.
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