В Перми подрядчик провалил сроки обустройства визит-центра в Балатовском парке

Подрядчик не стал заниматься обустройством визит-центра в Балатовском парке Перми и даже не приступил к работе. Контракт с компанией был разорван, пояснили специалисты минприроды региона.
«Дирекция ООПТ Пермского края была вынуждена разорвать с подрядчиком соглашение по обустройству внутреннего наполнения центра, так как за истекшие с начала действия контракта два месяца работы даже не начали выполняться», — на данные ведомства ссылается издание «Текст». Сейчас готовятся документы для проведения повторного аукциона.
Закупку на работу по наполнению экспозиционного пространства визит-центра в Балатовском парке объявили летом. Контракт оценили в 46,8 млн рублей. На торгах победу одержал подрядчик из Воронежа.
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