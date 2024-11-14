В Перми подрядчик провалил сроки обустройства визит-центра в Балатовском парке

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Двухэтажный центр запустили в работу весной
Двухэтажный центр запустили в работу весной Фото:

Подрядчик не стал заниматься обустройством визит-центра в Балатовском парке Перми и даже не приступил к работе. Контракт с компанией был разорван, пояснили специалисты минприроды региона.

«Дирекция ООПТ Пермского края была вынуждена разорвать с подрядчиком соглашение по обустройству внутреннего наполнения центра, так как за истекшие с начала действия контракта два месяца работы даже не начали выполняться», — на данные ведомства ссылается издание «Текст». Сейчас готовятся документы для проведения повторного аукциона.

Закупку на работу по наполнению экспозиционного пространства визит-центра в Балатовском парке объявили летом. Контракт оценили в 46,8 млн рублей. На торгах победу одержал подрядчик из Воронежа.

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Подрядчик не стал заниматься обустройством визит-центра в Балатовском парке Перми и даже не приступил к работе. Контракт с компанией был разорван, пояснили специалисты минприроды региона. «Дирекция ООПТ Пермского края была вынуждена разорвать с подрядчиком соглашение по обустройству внутреннего наполнения центра, так как за истекшие с начала действия контракта два месяца работы даже не начали выполняться», — на данные ведомства ссылается издание «Текст». Сейчас готовятся документы для проведения повторного аукциона. Закупку на работу по наполнению экспозиционного пространства визит-центра в Балатовском парке объявили летом. Контракт оценили в 46,8 млн рублей. На торгах победу одержал подрядчик из Воронежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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