14 ноября 2024

Globalcheck: в России начал восстанавливаться доступ к YouTube

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замедление YouTube началось еще в июле 2024 года
Замедление YouTube началось еще в июле 2024 года Фото:

В России у части пользователей начал восстанавливаться незамедленный доступ к видеохостингу YouTube. Информация об этом следует из данных сервиса Globalcheck.

Согласно данным сайта, видеохостинг работает у всех мобильных операторов страны. Однако некоторые пользователи подчеркивают, что доступ к YouTube все еще ограничен при подключении с домашнего интернета по Wi-Fi.

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что замедление YouTube нецелесообразно. На что президент пообещал лично разобраться с проблемой. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко также заявил, что замедление видеохостинга сильно раздражает россиян, которые вынуждены использовать обходные пути для просмотра видеороликов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России у части пользователей начал восстанавливаться незамедленный доступ к видеохостингу YouTube. Информация об этом следует из данных сервиса Globalcheck. Согласно данным сайта, видеохостинг работает у всех мобильных операторов страны. Однако некоторые пользователи подчеркивают, что доступ к YouTube все еще ограничен при подключении с домашнего интернета по Wi-Fi. Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что замедление YouTube нецелесообразно. На что президент пообещал лично разобраться с проблемой. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко также заявил, что замедление видеохостинга сильно раздражает россиян, которые вынуждены использовать обходные пути для просмотра видеороликов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...