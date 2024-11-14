Globalcheck: в России начал восстанавливаться доступ к YouTube

В России у части пользователей начал восстанавливаться незамедленный доступ к видеохостингу YouTube. Информация об этом следует из данных сервиса Globalcheck.
Согласно данным сайта, видеохостинг работает у всех мобильных операторов страны. Однако некоторые пользователи подчеркивают, что доступ к YouTube все еще ограничен при подключении с домашнего интернета по Wi-Fi.
Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил российского лидера, что замедление YouTube нецелесообразно. На что президент пообещал лично разобраться с проблемой. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко также заявил, что замедление видеохостинга сильно раздражает россиян, которые вынуждены использовать обходные пути для просмотра видеороликов.
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