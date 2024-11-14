В Госдуме согласились, что замедление YouTube сильно раздражает россиян

Замедление YouTube на территории РФ сильно раздражает россиян, которые вынуждены использовать обходные пути для просмотра видеороликов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
«Были разговоры, что Google якобы не в состоянии обслуживать серверы [YouTube], но четкого ответа нет. Зато есть возмущение со стороны граждан», — заявил Ющенко в разговоре с «Ридусом». Он также подчеркнул, что в России так или иначе существует «малочисленная политизированная аудитория», которая будет посещать видеохостинг, несмотря на замедление и блокировки.
Депутат также отметил, что отсутствие адекватной замены YouTube делает замедление еще более бессмысленным. По его словам, другие российские платформы, такие как «ВКонтакте» или Rutube, не могут конкурировать по удобству использования. Это создает дополнительные трудности для пользователей и подрывает доверие к регулирующей политике в сфере цифровых коммуникаций.
Во время обсуждения этого предложения с президентом РФ Владимиром Путиным, Карен Шахназаров указал на нецелесообразность замедления YouTube, учитывая, что пользователи все равно обходят эти ограничения. На что российский глава пообещал лично разобраться с ситуацией.
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