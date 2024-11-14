Путин пообещал лично разобраться с замедлением YouTube в РФ

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Путин заявил, что на платформе Youtube бывают «всякие пакости»
Путин заявил, что на платформе Youtube бывают «всякие пакости» Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

Президент России Владимир Путин пообещал лично рассмотреть вопрос замедления работы YouTube в России. Об этом сообщил директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, после встречи с главой государства.

«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: „Я разберусь, я посмотрю“», — заявил Шахназаров в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости. 

Режиссер также обсудил с президентом вопрос о том, что замедление работы платформы не является целесообразным, учитывая отсутствие в России достойных альтернатив. В ответ на комментарий Путина о негативном контенте на YouTube Шахназаров указал, что пользователи, заинтересованные в подобных материалах, без труда находят способы обойти ограничения скорости и блокировки, тогда как обычные пользователи, которые используют сервис для просмотра фильмов, испытывают неудобства.

В сентябре скорость работы платформы YouTube для россиян снизилась до рекордно низких значений. Пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видео в 10 раз дольше, чем летом. В связи с этим многие перешли на российский аналог — Rutube, что вызвало большой приток создателей контента и зрителей.

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Президент России Владимир Путин пообещал лично рассмотреть вопрос замедления работы YouTube в России. Об этом сообщил директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, после встречи с главой государства. «Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: „Я разберусь, я посмотрю“», — заявил Шахназаров в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.  Режиссер также обсудил с президентом вопрос о том, что замедление работы платформы не является целесообразным, учитывая отсутствие в России достойных альтернатив. В ответ на комментарий Путина о негативном контенте на YouTube Шахназаров указал, что пользователи, заинтересованные в подобных материалах, без труда находят способы обойти ограничения скорости и блокировки, тогда как обычные пользователи, которые используют сервис для просмотра фильмов, испытывают неудобства. В сентябре скорость работы платформы YouTube для россиян снизилась до рекордно низких значений. Пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видео в 10 раз дольше, чем летом. В связи с этим многие перешли на российский аналог — Rutube, что вызвало большой приток создателей контента и зрителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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