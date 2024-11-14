В Тюмени на линию вышли новые автобусы с валидаторами

В Тюмени 14 ноября на линию вышло 17 новых автобусов, оснащенных валидаторами для самостоятельной оплаты проезда пассажирами. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«В Тюмени на линию вышло 17 новых автобусов. Каждый из них оснащён валидатором для самостоятельной оплаты проезда пассажирами», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Оплатить проезд можно с помощью банковской или транспортной карты. Уточняется, что транспортными картами «Школьник», «Пенсионер», «Студент», «Льготная» можно оплатить только одну поездку в одну сторону.
Ранее глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что в городской общественный транспорт внедрят цифровые сервисы, в числе которых «умные» остановки. Также уже обновлена четверть подвижного состава, к концу года средний возраст автобусов составит чуть более 3,5 лет.
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