14 ноября 2024

В Тюмени на линию вышли новые автобусы с валидаторами

© Служба новостей «URA.RU»
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На линию вышло 17 новых автобусов
На линию вышло 17 новых автобусов Фото:

В Тюмени 14 ноября на линию вышло 17 новых автобусов, оснащенных валидаторами для самостоятельной оплаты проезда пассажирами. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«В Тюмени на линию вышло 17 новых автобусов. Каждый из них оснащён валидатором для самостоятельной оплаты проезда пассажирами», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Оплатить проезд можно с помощью банковской или транспортной карты. Уточняется, что транспортными картами «Школьник», «Пенсионер», «Студент», «Льготная» можно оплатить только одну поездку в одну сторону.

Ранее глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что в городской общественный транспорт внедрят цифровые сервисы, в числе которых «умные» остановки. Также уже обновлена четверть подвижного состава, к концу года средний возраст автобусов составит чуть более 3,5 лет.

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В Тюмени 14 ноября на линию вышло 17 новых автобусов, оснащенных валидаторами для самостоятельной оплаты проезда пассажирами. Об этом власти города сообщили в соцсети. «В Тюмени на линию вышло 17 новых автобусов. Каждый из них оснащён валидатором для самостоятельной оплаты проезда пассажирами», — сообщается в telegram-канале мэрии. Оплатить проезд можно с помощью банковской или транспортной карты. Уточняется, что транспортными картами «Школьник», «Пенсионер», «Студент», «Льготная» можно оплатить только одну поездку в одну сторону. Ранее глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что в городской общественный транспорт внедрят цифровые сервисы, в числе которых «умные» остановки. Также уже обновлена четверть подвижного состава, к концу года средний возраст автобусов составит чуть более 3,5 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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